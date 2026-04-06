«¿Y si Xabi Alonso fracasa en sus primeros seis meses?»: el Liverpool se muestra cauto ante las peticiones de destitución de Arne Slot, que podrían traer de vuelta a Anfield a una cara conocida

«Bueno, entiendo el revuelo porque Xabi es uno de los favoritos del Liverpool», declaró Barnes al Liverpool Echo. «Pero ¿no fracasó en el Real Madrid? ¿Realmente fue un entrenador de éxito? Por supuesto, no me malinterpretes, creo que Xabi es genial y que hizo un buen trabajo. Pero el Real Madrid lo despidió por fracasar, ¿no? Por eso se deshicieron de él. Por supuesto que nos gusta el revuelo que se forma con los exjugadores. Ya se ha mencionado antes a Steven Gerrard. Así que entiendo cómo son los aficionados. Pero así son los aficionados. Son muy volubles».

Barnes cree que sustituir a Slot por Alonso solo crearía un ciclo de inestabilidad en el club. Argumentó que el éxito que Slot logró en su temporada de debut, en la que se aseguró el título de la Premier League, debería granjearle mucho más crédito del que está recibiendo actualmente por parte de la descontenta afición.

«¿Ganamos la liga con Arne Slot y, de repente, queremos despedirlo?», añadió Barnes. «Si luego se va y viene Alonso, supongamos que Alonso fracasa en sus primeros seis meses o en su primer año, ¿vamos a decir que lo despidan y traigan a otra persona? Yo siempre apoyo a los entrenadores, sean quienes sean, porque llegan al club por su éxito, porque son buenos entrenadores, y hay que darles tiempo. Jurgen Klopp estaba a 20 puntos del líder cuando llegó, pero le mantuvimos. Así que creo que Xabi será un gran entrenador algún día, pero quiero que Arne Slot se quede».