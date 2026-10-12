AFP
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«¿Y qué pasa con los recuerdos?»: Steven Gerrard rechaza recibir medallas de la Premier League con carácter retroactivo en medio de las acusaciones contra el Manchester City
Recuerdos robados pese a las medallas concedidas a posteriori
En The Overlap, Gerrard habló de la posibilidad de que el Liverpool sea proclamado campeón de la temporada 2013/14 si se anulan los títulos del Manchester City. Aunque muchos aficionados han acogido la idea con entusiasmo, Gerrard tiene una opinión distinta.
«No es nada personal contra los jugadores del Manchester City, porque todos son futbolistas extraordinarios. Vivieron aquel momento y merecían [ganar]», dijo Gerrard. «No soy de los que se sientan aquí a decir que aceptaría una medalla de la Premier League o que quiero una de las que tienen ellos».
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Aceptar el pasado
Gerrard sufrió un recordado resbalón en un partido crucial contra el Chelsea durante aquella lucha por el título con Brendan Rodgers, lo que acabó permitiendo al City proclamarse campeón. Sin embargo, Gerrard ha dejado atrás aquel disgusto e insiste en que no se recrea en lo que podría haber sido.
«Creo que he asumido que nunca gané la Premier League, que me faltó conseguir ese título», añadió Gerrard. «Lo he asumido. He asumido lo que me ocurrió en la recta final de aquella temporada».
El impacto más amplio en el fútbol inglés
Aunque los jugadores que defendieron al City podrían alegar que nadie puede borrar lo que vivieron, Gerrard destacó el profundo efecto que aquello tuvo en el resto de la liga.
«Y he oído a muchos jugadores del City, a muchos aficionados del City, incluidos aficionados famosos, decir: “No nos podéis quitar esos momentos”. ¿Y qué pasa con los recuerdos que ellos han arrebatado? ¿Qué pasa con los recuerdos que han arrebatado no solo, quizá, a mí y al equipo en el que jugué, sino también, durante esos nueve o diez años, a los aficionados del Tottenham, del Manchester United y del Everton, a los equipos de la parte baja y a los que disputaron las copas? Los exjugadores y los jugadores actuales del City, los propietarios del club y todos los vinculados al City tienen que pensar en los recuerdos que podrían haberles robado a todos los demás».
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¿Qué le espera ahora al Manchester City?
El Manchester City niega rotundamente todas las acusaciones y se está defendiendo de los cargos en una audiencia que sigue en curso. Una comisión independiente emitirá finalmente un veredicto que podría cambiar drásticamente la historia del fútbol inglés, mientras los clubes rivales esperan con inquietud para saber si se impondrán sanciones deportivas sin precedentes.
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