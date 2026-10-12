«¿Y qué pasa con los recuerdos?»: Steven Gerrard rechaza recibir medallas de la Premier League con carácter retroactivo en medio de las acusaciones contra el Manchester City

En The Overlap, Gerrard habló de la posibilidad de que el Liverpool sea proclamado campeón de la temporada 2013/14 si se anulan los títulos del Manchester City. Aunque muchos aficionados han acogido la idea con entusiasmo, Gerrard tiene una opinión distinta.

«No es nada personal contra los jugadores del Manchester City, porque todos son futbolistas extraordinarios. Vivieron aquel momento y merecían [ganar]», dijo Gerrard. «No soy de los que se sientan aquí a decir que aceptaría una medalla de la Premier League o que quiero una de las que tienen ellos».