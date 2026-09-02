Getty Images Sport
Traducido por
«¿Y qué pasa con Lamine?» - El CEO del Mónaco revela la ofensiva tardía del Chelsea por Camara mientras el fichaje de Folarin Balogun por el Everton se derrumba de forma dramática
La ofensiva tardía del Chelsea por Camara
En una rueda de prensa sincera tras el cierre del mercado de fichajes, el director ejecutivo del Mónaco detalló los persistentes esfuerzos realizados por el Chelsea para hacerse con el centrocampista de 22 años Camara.
Scuro explicó que, aunque la prioridad del Mónaco era retener al jugador para su tercera temporada, el Chelsea fue incansable en sus consultas, especialmente después de desprenderse de sus propias estrellas del centro del campo. Scuro señaló que el Chelsea siempre estaba tanteando e insistiendo, preguntando repetidamente: «¿Y Lamine? ¿Y Lamine?», pese a la firme postura del Mónaco de que el internacional senegalés no estaba en venta.
La situación se intensificó alrededor de las 16:00 del último día de mercado, cuando el Chelsea volvió a ponerse en contacto, citando la venta de Enzo Fernandez como motivo para reabrir las conversaciones. Scuro sostuvo que la respuesta seguía siendo no, pero, a medida que avanzaba la noche y surgían complicaciones en otros frentes, la puerta se abrió brevemente. «El Chelsea vino y nos llamó. Oh, quizá yo pueda estar aquí para la solución. Y en ese momento, tuvimos que abrir la puerta a la discusión», admitió Scuro.
- Getty
Explicado el giro de Balogun con el Everton
El frustrado fichaje de Balogun por Goodison Park fue todavía más dramático. El delantero del USMNT había viajado a Merseyside para pasar el reconocimiento médico, pero el Everton planteó dudas que el personal del Mónaco consideró injustificadas. Scuro señaló que Balogun cambió de parecer después de la medianoche después de que los clubes finalmente resolvieran la disputa médica.
El razonamiento de Balogun estaba claro, según Scuro: "La alegación de Balogun es: no me siento bien por la forma en que el club me trató. No me siento bien porque el departamento médico del Everton planteó dudas sobre mi futuro o mi salud. No tengo nada (ningún problema de salud), así que no me siento cómodo firmando un contrato largo aquí".
Presiones financieras y restricciones de la DNCG
Scuro se mostró transparente sobre la necesidad del club de generar ingresos y citó el estricto panorama financiero del fútbol francés. Señaló que la estrategia pasaba por una reducción del 20 % en la masa salarial, un objetivo que estuvo a punto de cumplirse antes de que se frustrara la operación de Balogun.
El CEO también lamentó que esa salida fallida frustrara una operación por Erik Lira, de Cruz Azul. Como Balogun no se marchó, el Mónaco no pudo liberar una plaza de extracomunitario para la llegada del jugador. «Era obligatorio en el acuerdo que Balogun liberara la plaza extranjera (no UE); por eso, no pudimos traer a Erik Lira», dijo Scuro.
- AFP
La mentalidad del jugador y el camino por delante
En cuanto a las secuelas emocionales para los jugadores, Scuro cree que Camara seguirá siendo profesional pese al interés de última hora del Chelsea. Reconoció que el jugador «podría haberse ilusionado ayer» por lo que un club como el Chelsea podría prometerle, pero se mostró convencido de que Camara seguirá construyendo su carrera en el Principado.
En el caso de Balogun, el futuro sigue siendo incierto, ya que otros mercados de fichajes en todo el mundo continúan abiertos. Scuro comentó que está esperando a que el jugador regrese para poder hablar sobre lo que viene después. «Hoy es jugador del Mónaco. Existe la posibilidad de que se quede. Todavía tenemos otros mercados abiertos, sobre los que estamos manteniendo conversaciones con distintos jugadores, incluido “Balo”».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias