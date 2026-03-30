«¡Y no quiero verlo enfadado!» - Sam Allardyce deja a Jude Bellingham en el banquillo al revelar su delantera ideal para el Mundial de Inglaterra

«Yo pondría a Morgan Rogers en el puesto de número 10. Por cierto, es una decisión difícil, porque también están Phil Foden, Cole Palmer y Jude Bellingham», afirmó Allardyce. Su decisión refleja una tendencia cada vez más extendida entre los comentaristas, ya que Alan Shearer también optó recientemente por dejar fuera de su propia alineación prevista a algunas de las estrellas internacionales más consolidadas de Inglaterra.

La línea de ataque propuesta por Allardyce sitúa al astro del Aston Villa, Rogers, en el centro del campo, respaldado por una pareja de extremos veloces. Añadió: «Pondría a Bukayo Saka por la derecha y a Anthony Gordon por la izquierda, con Harry Kane en punta y Rogers en el centro. Pondría a Bellingham en el banquillo, ¡y no quiero verlo enfadado! Creo que Thomas Tuchel es bastante implacable y, si necesita un cambio, lo hará. No le importará la presión que le ejerza la prensa sobre sus selecciones. Hará lo que considere mejor para el equipo».