Harry Kane es, sin lugar a dudas, el rey indiscutible de los penaltis en Europa; eso ya es un hecho. Ningún jugador de primer nivel transforma desde el punto de penalti con tanta fiabilidad como el inglés de 32 años. Sin embargo, si nos atenemos a sus propias declaraciones, Kane llevó el arte de lanzar penaltis a un nivel completamente nuevo en la victoria por 4-1 contra el Atalanta de Bérgamo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.
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«Y eso es exactamente lo que pasó»: Harry Kane desvela su increíble táctica de penaltis en la victoria del Bayern de Múnich contra el Atalanta de Bérgamo
A mediados de la primera parte, el FC Bayern recibió un penalti después de que un disparo de Kane fuera bloqueado con la mano. Como era de esperar, él mismo se encargó de lanzarlo... y falló. Sin embargo, como el portero del Atalanta, Marco Sportiello, había abandonado su línea demasiado pronto, se repitió el penalti... y esta vez Kane marcó. Se podría pensar que fue pura suerte. Pero Kane declaró después: «La táctica ha funcionado».
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Harry Kane explica su estrategia en el penalti repetido
«Por supuesto» que antes del partido había visto vídeos del comportamiento de Sportiello en los penaltis, explicó Kane en la zona mixta. «Allí vi que le gusta situarse en el extremo de su línea. Sabía que, si paraba el balón, había muchas posibilidades de que se adelantara demasiado. Y eso es exactamente lo que pasó. Por mi reacción se ve que quería repetirlo inmediatamente».
De hecho, Kane se demoró más de lo habitual en él. Sportiello dio un paso adelante y detuvo el disparo, demasiado centrado. Kane se dirigió inmediatamente al árbitro Benoit Bastien, quien decidió que se repitiera el lanzamiento.
¿Era entonces su plan desde el principio atraer a Sportiello a una trampa? «Sí», respondió Kane. En el segundo intento se trató «más bien de un juego mental». «Quizá pensó que volvería a detener el balón. Pero esta vez me decidí por un córner». Desde el punto de vista de Kane, Sportiello saltó hacia la izquierda, y él remató por la esquina inferior derecha. «Me había preparado para ello», concluyó Kane. «Por suerte, funcionó».
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Harry Kane sobre el 2-0: «Uno de mis goles favoritos de mi carrera»
El penalti transformado contra el Bergamo fue ya el decimoquinto gol de Kane desde el punto de penalti esta temporada. Solo falló en la Copa DFB contra el Wehen Wiesbaden en agosto y en enero en la Liga de Campeones contra el Union Saint-Gilloise. En total, Kane suma ya 47 goles en 39 partidos esta temporada. Actualmente lidera con autoridad la clasificación de la Bota de Oro al mejor goleador de Europa.
Tras la obra maestra táctica que supuso el 1-0, Kane amplió la ventaja a 2-0 contra el Atalanta al comienzo de la segunda parte con un gol de ensueño. En el borde del área, se hizo con el balón con fuerza frente a dos jugadores del Bérgamo, antes de girarse y marcar con un potente disparo por la escuadra izquierda. «Ha sido uno de mis goles favoritos de mi carrera», declaró Kane. «Ha sido una combinación de mis habilidades: mantener la posesión del balón, usar mi cuerpo para crear un poco de espacio y luego rematar a gran altura».
Kane volvió a la alineación titular contra el Atalanta por primera vez en tres partidos. Se perdió el partido contra el Borussia Mönchengladbach por problemas en la pantorrilla, el entrenador Vincent Kompany le dio descanso en el partido de ida contra el Atalanta y el fin de semana contra el Bayer Leverkusen solo salió como suplente. Debido a las ausencias de Manuel Neuer (lesionado) y Joshua Kimmich (suspendido), Kane lució el brazalete de capitán por tercera vez esta temporada en su regreso al once inicial, y llevó con autoridad al FC Bayern a los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Harry Kane: sus estadísticas de esta temporada
Concurso Partidos Goles Asistencias Bundesliga 25 30 5 Liga de Campeones 9 10 - Copa DFB 4 6 - Supercopa 1 1 -
Preguntas frecuentes
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.