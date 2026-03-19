«Y eso es exactamente lo que pasó»: Harry Kane desvela su increíble táctica de penaltis en la victoria del Bayern de Múnich contra el Atalanta de Bérgamo

El penalti transformado contra el Bergamo fue ya el decimoquinto gol de Kane desde el punto de penalti esta temporada. Solo falló en la Copa DFB contra el Wehen Wiesbaden en agosto y en enero en la Liga de Campeones contra el Union Saint-Gilloise. En total, Kane suma ya 47 goles en 39 partidos esta temporada. Actualmente lidera con autoridad la clasificación de la Bota de Oro al mejor goleador de Europa.

Tras la obra maestra táctica que supuso el 1-0, Kane amplió la ventaja a 2-0 contra el Atalanta al comienzo de la segunda parte con un gol de ensueño. En el borde del área, se hizo con el balón con fuerza frente a dos jugadores del Bérgamo, antes de girarse y marcar con un potente disparo por la escuadra izquierda. «Ha sido uno de mis goles favoritos de mi carrera», declaró Kane. «Ha sido una combinación de mis habilidades: mantener la posesión del balón, usar mi cuerpo para crear un poco de espacio y luego rematar a gran altura».

Kane volvió a la alineación titular contra el Atalanta por primera vez en tres partidos. Se perdió el partido contra el Borussia Mönchengladbach por problemas en la pantorrilla, el entrenador Vincent Kompany le dio descanso en el partido de ida contra el Atalanta y el fin de semana contra el Bayer Leverkusen solo salió como suplente. Debido a las ausencias de Manuel Neuer (lesionado) y Joshua Kimmich (suspendido), Kane lució el brazalete de capitán por tercera vez esta temporada en su regreso al once inicial, y llevó con autoridad al FC Bayern a los cuartos de final de la Liga de Campeones.