El exjugador internacional Markus Babbel no entiende la convocatoria de Leroy Sané para la selección alemana de cara a los próximos partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo).
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«Y ahora otra vez en la liga regional»: un exjugador de la selección nacional no entiende la convocatoria de Leroy Sané para el equipo de la DFB
Para el campeón de Europa de 1996, Sané sufre demasiadas altibajos en su rendimiento. Mario Basler, antiguo compañero de Babbel, criticó recientemente la convocatoria del extremo y llegó incluso a calificarlo de «jugador de segunda división».
Al respecto, Babbel declaró en ran: «La formulación es, por supuesto, demasiado polémica, pero en el fondo estoy de acuerdo con él al cien por cien. Me cuesta mucho trabajar con jugadores de los que no sé qué puedo esperar. Para mí, es simplemente una discrepancia demasiado grande entre un rendimiento de primera y, al momento siguiente, un rendimiento de liga regional».
«Todo el mundo habla siempre del potencial de Leroy Sané, pero ¿de qué me sirve ese potencial si no puedo aprovecharlo?», preguntó Babbel, y añadió: «Al fin y al cabo, ya tampoco es titular en el Galatasaray».
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Dietmar Hamann: «La convocatoria de Sané es incomprensible»
De hecho, Sané se quedó en el banquillo en los dos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones que el campeón turco disputó contra el Liverpool FC. Mientras que en el partido de ida (1-0) no llegó a saltar al campo, en el de vuelta (0-4) pudo jugar al menos 45 minutos. En la Süper Lig, cumplió recientemente una sanción por tarjeta roja en la victoria por 3-0 del Galatasaray contra el Başakşehir.
Por el contrario, el veterano jugador del FC Bayern causó una excelente impresión en sus últimas apariciones con la selección nacional: en la importante victoria por 6-0 en el último partido de clasificación para el Mundial a mediados de noviembre, brilló con luz propia y sumó tres puntos (dos goles y una asistencia). Anteriormente, también había dado una asistencia en la victoria por 2-0 en Luxemburgo.
Dietmar Hamann, otro exjugador de la selección alemana, tampoco entiende la convocatoria de Sané. «Me ha sorprendido mucho», declaró Hamann hace unos días en Sky: «Tenemos a El Mala, tenemos a Adeyemi, tenemos a Beier. Creo que todos ellos se lo merecerían más que Leroy Sané. Para mí es incomprensible».
De cara al Mundial de este verano, Sané compite por el puesto de extremo derecho con su antiguo compañero de club Serge Gnabry. El jugador de 30 años ha disputado hasta ahora 72 partidos internacionales, en los que ha marcado 16 goles y ha dado 10 asistencias.
Estadísticas de Leroy Sané en el Galatasaray esta temporada
Intervenciones 35 Partidos disputados de más de 90 minutos 21 Goles 6 Asistencias 8 Tarjetas amarillas 1 Tarjetas rojas 1