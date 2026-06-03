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Xavi Simons da una pista importante sobre su fichaje por el Tottenham a través de sus redes sociales
Simons aviva los rumores sobre un posible reencuentro con Savinho
Simons ha insinuado en Instagram que Savinho es prioridad de fichaje para el Tottenham este verano. Ambos coincidieron en el PSV Eindhoven, y sus publicaciones indican que el interés por el extremo descartado por el Manchester City crece, mientras los Spurs buscan más opciones ofensivas.
El extremo brasileño, considerado prescindible en el Etihad tras la temporada 2025-26, firmó un contrato hasta 2031 pero no logró la titularidad con Pep Guardiola, lo que interrumpió su continuidad en el club.
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Las negociaciones con el Manchester City avanzan.
El Tottenham, decidido a renovar la plantilla tras una temporada complicada, negocia el fichaje de Savinho. Según Fabrizio Romano, las conversaciones avanzan rápido y serían el tercer refuerzo del verano.
El Manchester City valora al jugador de 22 años en unos 60 millones de libras. El curso pasado rechazaron una operación similar, pero la irrupción de Antoine Semenyo y la necesidad de renovar la plantilla bajo Enzo Maresca los hace ahora más flexibles. Savinho, que busca minutos, ya ha dado el visto bueno a su traslado al sur.
Un verano decisivo para el Tottenham
La directiva del Tottenham, presionada por armar un equipo competitivo tras quedar a solo dos puntos del descenso, busca evitar otra lucha por la permanencia. Savinho es su prioridad: su talento y velocidad pueden resolver los problemas ofensivos del curso pasado.
En X, Romano confirmó: «Las negociaciones para el fichaje de Savinho por el Tottenham avanzan bien. El #THFC cree que el jugador quiere el traspaso y las conversaciones continúan, pues el Man City podría facilitar su salida ante una buena oferta. El acuerdo está en marcha».
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El plan del City para la etapa posterior a Savinho
Si el acuerdo se concreta, el director del Manchester City, Hugo Viana, buscará de inmediato un sustituto. Aunque Semenyo ha demostrado ser un buen fichaje desde su llegada del Bournemouth en enero, la posible salida de Omar Marmoush a España podría dejar un vacío en la profundidad del ataque.
Mientras tanto, el Tottenham no se conforma con Savinho: ya fichó a los agentes libres Marcos Senesi y Andy Robertson para reforzar su base de cara a la próxima temporada. Si se confirma la llegada del extremo brasileño por 60 millones de libras, será el siguiente gran paso de su reestructuración veraniega.