Simons ha insinuado en Instagram que Savinho es prioridad de fichaje para el Tottenham este verano. Ambos coincidieron en el PSV Eindhoven, y sus publicaciones indican que el interés por el extremo descartado por el Manchester City crece, mientras los Spurs buscan más opciones ofensivas.

El extremo brasileño, considerado prescindible en el Etihad tras la temporada 2025-26, firmó un contrato hasta 2031 pero no logró la titularidad con Pep Guardiola, lo que interrumpió su continuidad en el club.







