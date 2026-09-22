A pesar de su prolongada ausencia, De Ligt sigue siendo una parte crucial de los planes de la selección nacional bajo su nuevo seleccionador. Hablando antes de una exigente serie de partidos de la Liga de Naciones contra Alemania, Serbia y Grecia, la leyenda del Barcelona Xavi confirmó que está siguiendo de cerca la rehabilitación del defensa en Mánchester.

«Sí, estamos en contacto con él y con el Manchester United», reveló el técnico neerlandés. «Ha pasado por un momento difícil. También he estado en contacto recientemente con Frenkie de Jong y Xavi Simons. Necesitamos a todos nuestros jugadores, especialmente a estos chicos».

Subrayando el estatus del central dentro del esquema de Países Bajos, Xavi añadió: «Lo está haciendo bien. Estamos comprobando cómo están. Queremos comprobarlo porque necesitamos a todos los jugadores. En este caso, De Ligt es un jugador importante. Podría ser importante en el futuro».



