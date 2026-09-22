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Xavi, seleccionador de Países Bajos, envía un mensaje a Matthijs de Ligt mientras el defensa del Manchester United se acerca a su regreso tras un calvario de lesiones
Regreso muy esperado
El central neerlandés lleva casi un año sin jugar partidos oficiales. Una persistente lesión de espalda le dejó fuera por primera vez en noviembre de 2025, iniciando un proceso de recuperación profundamente frustrante. Tras medio año de tratamiento conservador sin éxito, el defensa acabó aceptando la necesidad de una intervención médica.
De Ligt se sometió a una operación en mayo, una decisión que puso fin oficialmente a sus esperanzas de participar en el Mundial de 2026. Ahora, de vuelta a los entrenamientos en Carrington, la estrella del Manchester United está dando pasos físicos significativos. Los servicios médicos prevén que por fin estará disponible para ser convocado una vez concluya el actual parón internacional.
- AFP
Xavi sigue de cerca
A pesar de su prolongada ausencia, De Ligt sigue siendo una parte crucial de los planes de la selección nacional bajo su nuevo seleccionador. Hablando antes de una exigente serie de partidos de la Liga de Naciones contra Alemania, Serbia y Grecia, la leyenda del Barcelona Xavi confirmó que está siguiendo de cerca la rehabilitación del defensa en Mánchester.
«Sí, estamos en contacto con él y con el Manchester United», reveló el técnico neerlandés. «Ha pasado por un momento difícil. También he estado en contacto recientemente con Frenkie de Jong y Xavi Simons. Necesitamos a todos nuestros jugadores, especialmente a estos chicos».
Subrayando el estatus del central dentro del esquema de Países Bajos, Xavi añadió: «Lo está haciendo bien. Estamos comprobando cómo están. Queremos comprobarlo porque necesitamos a todos los jugadores. En este caso, De Ligt es un jugador importante. Podría ser importante en el futuro».
Superar los contratiempos iniciales
El camino de vuelta ha puesto a prueba con dureza al ex capitán del Ajax. Al optar por operarse a principios de este año, De Ligt admitió su profunda decepción en las redes sociales. «Después de seis meses de tratamiento y de trabajar duro para volver, la cirugía era la única opción que quedaba», escribió, lamentando su incapacidad para ayudar al United y perderse el Mundial.
Para el Manchester United, su inminente regreso supone un enorme impulso defensivo. El entrenador Michael Carrick espera con ganas su vuelta, junto a la recuperación de otras estrellas del primer equipo. Después de un reciente empate 1-1 contra el Fulham, Carrick señaló: «Amad [Diallo], espero que para cuando volvamos, habrá entrenado con el grupo. Matta [De Ligt] también está trabajando para recuperar la forma física».
- Getty Images Sport
La prueba del Tottenham espera
El Manchester United reanudará su campaña en la Premier League con un duelo contra el Tottenham Hotspur el 10 de octubre. Aunque Carrick evitó garantizar la participación de De Ligt contra el Tottenham, el regreso del defensa a los entrenamientos con el equipo sugiere que su reaparición es inminente.
Si el neerlandés puede demostrar su estado de forma competitivo en las próximas semanas, reforzará de inmediato la zaga del United. Además, un regreso exitoso en el ámbito nacional le volvería a situar claramente entre los candidatos para la próxima convocatoria de Xavi con Países Bajos, mientras mira al futuro.
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