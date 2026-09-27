El amanecer de la era Xavi al frente de la selección neerlandesa había comenzado con un prometedor, aunque ligeramente frustrante, empate 1-1 contra Alemania a principios de semana. De camino a Belgrado, el exentrenador del Barcelona sabía que hacía falta un resultado de peso para impulsar de verdad su etapa. Ante una selección serbia desesperada por corregir un año complicado, los visitantes se vieron inicialmente sometidos a presión cuando Sergej Milinkovic-Savic sacó un peligroso disparo que se marchó rozando el objetivo.

El gol llegó mediada la primera parte tras una falta de disciplina de la zaga serbia. Se consideró que Aleksa Terzic había derribado de forma antirreglamentaria a Crysencio Summerville dentro del área, dejando al árbitro con pocas alternativas más que señalar el punto de penalti. Mexx Meerdink asumió la responsabilidad, y aunque el guardameta Vanja Milinkovic-Savic adivinó correctamente la dirección del lanzamiento, la potencia y la precisión fueron suficientes para que el balón acabara en la red.