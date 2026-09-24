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Xavi habla sobre el Balón de Oro de Lamine Yamal, Hansi Flick y su debut con Países Bajos
Xavi respalda a Lamine Yamal para conquistar el Balón de Oro
Según SPORT, el seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, respaldó a la sensación del Barcelona Lamine Yamal para ganar este año el prestigioso Balón de Oro. En declaraciones a SPORT en la sede de la KNVB en Zeist, antes de su debut como entrenador contra Alemania, Xavi elogió al delantero de 19 años como un talento generacional.
Aunque reconoció la gran campaña de Lionel Messi en el Mundial, Xavi insistió en que los campeones del mundo de España merecen el reconocimiento principal.
El excentrocampista del Barcelona expresó su total convicción de que el adolescente dominará el fútbol mundial.
- Getty Images Sport
Un exentrenador se enorgullece de haber desarrollado el núcleo del Barcelona
Xavi abordó su legado en el Camp Nou y subrayó su orgullo por haber impulsado a productos de la cantera como Lamine Yamal, Fermin Lopez y Pau Cubarsi hasta convertirlos en campeones del mundo. También reflexionó sobre cómo estabilizó al club catalán durante una de sus etapas financieras más complicadas de los últimos 25 años.
El técnico de 46 años elogió al actual entrenador, Hansi Flick, por mantener el gran impulso del Barcelona.
«Pusimos nuestro granito de arena para ayudar a esta generación a conseguir cosas», afirmó Xavi. «Si fuimos capaces de contribuir de alguna manera a la recuperación del club durante lo que fue prácticamente el peor periodo de su historia, ya estamos contentos. Lamine es especial, es diferente, tiene 19 años y sin duda lo ganará, pero este sería un buen año para que lo ganara ahora».
La filosofía neerlandesa compartida impulsa el proyecto de Países Bajos
Centrado ya en su nuevo reto internacional, Xavi destacó la profunda conexión táctica entre el fútbol neerlandés y el tradicional juego de posición del Barcelona. La adaptación al complejo de la KNVB en Zeist ha sido fluida, con jugadores y personal yendo en bicicleta a las sesiones diarias.
Xavi señaló que esos principios ofensivos compartidos hicieron que aceptar el contrato de cuatro años con la federación neerlandesa fuera una decisión fácil.
«Tenemos muchas conexiones con este país a nivel futbolístico», explicó Xavi. «La gente quiere ver fútbol de ataque, quiere ver juego de posición, la misma filosofía que tenemos en Barcelona. Siento esa conexión».
- AFP
Países Bajos inicia una nueva era ante la Alemania de Klopp en Ámsterdam
La etapa de Xavi comienza con un duelo de alto perfil en la Liga de Naciones de la UEFA ante la Alemania de Jurgen Klopp en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. A pesar de las ausencias por lesión de los organizadores Frenkie de Jong y Xavi Simons, el técnico mantiene la confianza en la competitividad de su plantilla.
Países Bajos se prepara para un exigente calendario de grupo que incluye próximos partidos contra Serbia y Grecia.
Xavi aspira a imponer de inmediato su identidad táctica en casa.
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