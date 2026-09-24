¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-NATIONS-NED-TRAININGAFP
Alvino Hanafi
Traducido por

Xavi habla sobre el Balón de Oro de Lamine Yamal, Hansi Flick y su debut con Países Bajos

Barcelona
Holanda
Xavi Hernández
L. Yamal

El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, respaldó a la joven estrella del Barcelona Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro de este año. En la previa de su debut como entrenador contra Alemania, Xavi también reflexionó sobre su contribución personal al reciente resurgir del Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick.

  • Xavi respalda a Lamine Yamal para conquistar el Balón de Oro

    Según SPORT, el seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, respaldó a la sensación del Barcelona Lamine Yamal para ganar este año el prestigioso Balón de Oro. En declaraciones a SPORT en la sede de la KNVB en Zeist, antes de su debut como entrenador contra Alemania, Xavi elogió al delantero de 19 años como un talento generacional.

    Aunque reconoció la gran campaña de Lionel Messi en el Mundial, Xavi insistió en que los campeones del mundo de España merecen el reconocimiento principal.

    El excentrocampista del Barcelona expresó su total convicción de que el adolescente dominará el fútbol mundial.

    • Anuncios
  • FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Un exentrenador se enorgullece de haber desarrollado el núcleo del Barcelona

    Xavi abordó su legado en el Camp Nou y subrayó su orgullo por haber impulsado a productos de la cantera como Lamine Yamal, Fermin Lopez y Pau Cubarsi hasta convertirlos en campeones del mundo. También reflexionó sobre cómo estabilizó al club catalán durante una de sus etapas financieras más complicadas de los últimos 25 años.

    El técnico de 46 años elogió al actual entrenador, Hansi Flick, por mantener el gran impulso del Barcelona.

    «Pusimos nuestro granito de arena para ayudar a esta generación a conseguir cosas», afirmó Xavi. «Si fuimos capaces de contribuir de alguna manera a la recuperación del club durante lo que fue prácticamente el peor periodo de su historia, ya estamos contentos. Lamine es especial, es diferente, tiene 19 años y sin duda lo ganará, pero este sería un buen año para que lo ganara ahora».

  • La filosofía neerlandesa compartida impulsa el proyecto de Países Bajos

    Centrado ya en su nuevo reto internacional, Xavi destacó la profunda conexión táctica entre el fútbol neerlandés y el tradicional juego de posición del Barcelona. La adaptación al complejo de la KNVB en Zeist ha sido fluida, con jugadores y personal yendo en bicicleta a las sesiones diarias.

    Xavi señaló que esos principios ofensivos compartidos hicieron que aceptar el contrato de cuatro años con la federación neerlandesa fuera una decisión fácil.

    «Tenemos muchas conexiones con este país a nivel futbolístico», explicó Xavi. «La gente quiere ver fútbol de ataque, quiere ver juego de posición, la misma filosofía que tenemos en Barcelona. Siento esa conexión».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-NATIONS-NED-TRAININGAFP

    Países Bajos inicia una nueva era ante la Alemania de Klopp en Ámsterdam

    La etapa de Xavi comienza con un duelo de alto perfil en la Liga de Naciones de la UEFA ante la Alemania de Jurgen Klopp en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. A pesar de las ausencias por lesión de los organizadores Frenkie de Jong y Xavi Simons, el técnico mantiene la confianza en la competitividad de su plantilla.

    Países Bajos se prepara para un exigente calendario de grupo que incluye próximos partidos contra Serbia y Grecia.

    Xavi aspira a imponer de inmediato su identidad táctica en casa.

UEFA Nations League A
Holanda crest
Holanda
HOL
Alemania crest
Alemania
ALE
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET