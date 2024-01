Xavi: "Como entrenador del FC Barcelona te hacen sentir a diario que no vales"

En su primera rueda de prensa tras anunciar su renuncia, el de Terrassa cuestionó duramente el ambiente que se vive en el club blaugrana.

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del partido entre el FC Barcelona y Osasuna de este miércoles, postergado de la 20° jornada de LaLiga 2023-24, y en sus primeras palabras luego de anunciar que dejará el banquillo blaugrana el 30 de junio cuestionó fuertemente el ambiente tóxico que se vive dentro del club catalán.

"Llegué aquí en uno de los momentos más difíciles de la historia y creo que no se valora suficiente nuestro trabajo. La decisión es porque, haga lo que haga, no se valorará. Tengo la sensación de que no me van a comprar nada, ni ganando LaLiga por 12 puntos. Por eso tenía la decisión tomada desde el principio de la temporada", contó el entrenador instantes después de abrirse los micrófonos.

En ese sentido, dejó en claro que este problema no es nuevo ni recae únicamente sobre su persona: "Este es un tema de entorno, de club, de exigencia y de mi persona. Como entrenador del FC Barcelona te hacen sentir a diario que no vales. Me lo dijo Pep cuando hablé con él y a Luis Enrique lo vi sufrir... Hay que reflexionar, tenemos un problema con la exigencia de este cargo. Parece que te juegas la vida en cada momento, por eso digo que es cruel y no se disfruta".

