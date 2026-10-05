Xavi se ha mostrado muy optimista respecto al estado físico de De Jong, al sugerir que el centrocampista podría estar listo para representar a Países Bajos durante el próximo parón internacional de noviembre. El ex del Ajax está fuera de combate desde el Mundial, pero su reciente regreso al césped en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ha supuesto un impulso muy necesario tanto para el club como para el país.

En declaraciones a los medios tras una victoria por 2-1 sobre Serbia, Xavi dejó claro que espera tener pronto disponibles para ser seleccionados a sus futbolistas clave. "Ojalá también podamos contar en noviembre con jugadores que ahora están lesionados", explicó. "Frenkie es muy importante. Tengo mucha confianza en él. Es un jugador top, pero vamos a esperar a ver cómo se recupera".