Craig Mercer
Traducido por
«Xabi, ¡lo hiciste mal!»: la sincera confesión de Alonso mientras el Chelsea sufre un duro golpe por una lesión
Caicedo vuelve a la acción para el choque ante el Bournemouth
Xabi Alonso confirmó que el influyente centrocampista Moises Caicedo está listo para volver al once inicial del Chelsea para el partido del sábado contra el Bournemouth. El internacional ecuatoriano aprovechó las tres semanas disponibles para alcanzar su mejor estado de forma después de arrastrar problemas musculares.
Joao Pedro, Reece James y Marco Palestra también completaron una semana completa de entrenamientos en Cobham.
«Por fin, me habéis estado haciendo esta pregunta y hemos aprovechado el tiempo con Moises para que recuperara la forma», sonrió Alonso. «Está bien para jugar».
- AFP
El entrenador admite un error por precipitarse en el pasado
Alonso reconoció que la ausencia de Caicedo puso de relieve su importancia para el equilibrio del centro del campo del Chelsea, al tiempo que admitió que cometió un error al precipitar su regreso en partidos anteriores. «Está claro que cualquier equipo echará de menos a un jugador de su calidad, su importancia, su dinamismo», admitió Alonso.
«No queríamos correr riesgos contra el Brentford porque sí lo hicimos contra el Brighton, lo hice yo mismo y dije: “Xabi, lo hiciste mal”».
«Ahora se siente mucho mejor».
Gittens, de baja por una lesión de tobillo
A pesar de recuperar a varias de sus estrellas, el Chelsea sufrió un importante contratiempo con el regreso del extremo Jamie Gittens de sus compromisos internacionales con un problema en el tobillo. "No va a estar en forma para mañana. Esa es la mala noticia de este parón internacional", desveló Alonso.
"Sufrió una lesión en el tobillo y va a estar de baja unas semanas".
La lesión abre oportunidades para que los atacantes con menos protagonismo den un paso al frente.
- Sportimage
Jóvenes talentos preparados para asumir un papel más importante
Alonso señaló al defensa de la cantera Josh Acheampong y al extremo brasileño Estevao Willian como opciones preparadas para dar un paso al frente. Sobre Acheampong, Alonso comentó: "Está jugando con más madurez, con más agresividad, sabiendo lo que hace falta para competir en la Premier League".
Sobre los minutos de Estevao, Alonso añadió: "Conocemos la exigencia de la Premier League. Tendrá sus momentos y más minutos".
El Chelsea busca sacar partido de su renovada plantilla ante el Bournemouth el sábado.
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