Xabi Alonso confirmó que el influyente centrocampista Moises Caicedo está listo para volver al once inicial del Chelsea para el partido del sábado contra el Bournemouth. El internacional ecuatoriano aprovechó las tres semanas disponibles para alcanzar su mejor estado de forma después de arrastrar problemas musculares.

Joao Pedro, Reece James y Marco Palestra también completaron una semana completa de entrenamientos en Cobham.

«Por fin, me habéis estado haciendo esta pregunta y hemos aprovechado el tiempo con Moises para que recuperara la forma», sonrió Alonso. «Está bien para jugar».