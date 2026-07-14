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Xabi Alonso se pronuncia sobre la posible venta de Enzo Fernández, quien sigue vinculado a un traspaso al Real Madrid
Alonso se pronuncia sobre los rumores de traspaso
El nuevo entrenador del Chelsea, Alonso, reafirma su compromiso de retener al mediocampista estrella Fernández, pese a los rumores sobre su futuro este verano. Los informes indican que su agente explora opciones fuera de Stamford Bridge, y aunque se menciona al Real Madrid, Alonso aprovechó su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo en mayo para desmentir cualquier especulación sobre una venta.
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El entrenador quiere que el centrocampista se quede
En su primera rueda de prensa, Alonso mostró su ilusión por liderar el proyecto del Chelsea y aclaró la postura del club sobre el futuro de Fernández. El técnico, de 44 años, admitió que ha hablado con el jugador tras sus destacadas actuaciones con Argentina en el Mundial.
El exentrenador del Bayer Leverkusen no reveló los detalles de su charla, pero fue claro al hablar del futuro del centrocampista en el mercado de fichajes. Al ser preguntado si haría pública su conversación con Fernández, Alonso respondió: «Sí, hemos hablado. Pero, como podéis imaginar, lo que hemos hablado es privado».
A continuación, dio una respuesta breve y tajante al ser preguntado si quería que el centrocampista se quedara en el Chelsea: «Sí».
Un contrato a largo plazo garantiza el futuro
A pesar de los rumores de traspaso, el Chelsea tiene una posición firme en las negociaciones, pues el jugador de 25 años está vinculado al club hasta junio de 2032. Fernández fue clave en la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 y, tras el torneo, disfrutará de vacaciones a finales de julio.
El objetivo principal de Alonso ahora es recuperar la mentalidad ganadora y devolver al club a lo más alto del fútbol nacional. También ha esbozado sus grandes ambiciones de llevar al club de vuelta a las competiciones europeas: «Ese es un objetivo, pero para alcanzarlo hay que hacer muchas cosas bien. Formar parte de ese proceso, cómo queremos jugar, cómo queremos vernos, cómo queremos afrontar cada partido: ese es mi trabajo, lo que realmente deseo hacer. Pero, sin duda, queremos estar ahí».
Y añadió sobre el nuevo cuerpo técnico: «Tras el año pasado, partimos de cero. Hay caras nuevas en el staff y en la dirección, pero están muy comprometidos. Se nota buena energía y entusiasmo».
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¿Y ahora qué?
Según ESPN, el Chelsea espera que Fernández regrese a Londres para incorporarse a los entrenamientos de pretemporada una vez que terminen sus vacaciones. Alonso debe crear compenetración en su nueva plantilla antes del inicio de las competiciones en agosto. Su primer examen en la Premier League será un difícil partido visitante contra el Fulham.
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