En su primera rueda de prensa, Alonso mostró su ilusión por liderar el proyecto del Chelsea y aclaró la postura del club sobre el futuro de Fernández. El técnico, de 44 años, admitió que ha hablado con el jugador tras sus destacadas actuaciones con Argentina en el Mundial.

El exentrenador del Bayer Leverkusen no reveló los detalles de su charla, pero fue claro al hablar del futuro del centrocampista en el mercado de fichajes. Al ser preguntado si haría pública su conversación con Fernández, Alonso respondió: «Sí, hemos hablado. Pero, como podéis imaginar, lo que hemos hablado es privado».

A continuación, dio una respuesta breve y tajante al ser preguntado si quería que el centrocampista se quedara en el Chelsea: «Sí».