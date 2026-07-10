Xabi Alonso se muestra «muy ilusionado» con el potencial del Chelsea y asegura que «vendrán cosas buenas»

En sus primeras palabras tras asumir el cargo, el exentrenador del Real Madrid destacó que el trabajo duro y la total dedicación son clave para forjar una cultura ganadora. «No se puede escatimar nada, todo es por el equipo. El trabajo duro es imprescindible. Tenemos que crear esa cultura, y eso empieza aquí, en el día a día en Cobham», afirmó Alonso.

Además, se mostró ilusionado con el plantel actual y su objetivo de implantar un fútbol atractivo: «El potencial del equipo y de la plantilla me ha ilusionado mucho; encontrar una plantilla con la que trabajar, crear una filosofía de juego, llevar la emoción al estadio y conectar con la afición.

«Es una sensación fantástica y un gran honor. Pertenecer a este club, uno de los mejores del mundo con un enorme éxito en las últimas décadas, es un privilegio, y ahora espero con ganas el reto».