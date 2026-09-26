AFP
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Xabi Alonso se enfrenta a una grave crisis de selección mientras la lista de lesionados del Chelsea asciende a ocho jugadores
Gittens sufre una lesión de tobillo con su selección nacional
Gittens fue titular en el equipo de Lee Carsley el viernes por la noche, cuando se enfrentó a Kazajistán en un partido de clasificación para el Campeonato de Europa de 2027 en Molineux. Sin embargo, el atacante fue sustituido seis minutos antes del descanso durante una dramática victoria por 4-2, y Tyrique George ocupó su lugar.
Según una información de The Sun, Carsley confirmó que Gittens regresaría al Chelsea para someterse a pruebas médicas inmediatas. Carsley declaró: "Jamie recibió un golpe en el tobillo. Nunca asumimos riesgos. Con la edad de estos jugadores, nunca los mantenemos concentrados para ver cómo están. Volverá".
- Getty
Tuchel expresa su frustración por la ausencia de Palmer
La noticia agrava una ventana complicada para el Chelsea, que ya ha visto al portero Mike Penders quedarse al margen por un problema en el muslo mientras estaba concentrado con Bélgica.
Además, Thomas Tuchel expresó su decepción por Cole Palmer, que se retiró de la selección absoluta de Inglaterra para seguir un plan de entrenamiento específico por lesión.
Tuchel explicó: "Según tengo entendido, está jugando con molestias y dolor, y no puede competir al más alto nivel con molestias y dolor. Así que se retiró y nos informó, y el Chelsea nos informó. Seguro. Es una oportunidad perdida. Está perdiendo demasiadas oportunidades. No le culpo por ello. Es solo un hecho".
Alonso se enfrenta a una creciente crisis de lesiones en Stamford Bridge
Tuchel añadió: "Se pierde demasiadas concentraciones por lesiones, y yo solo quiero basarme en lo que presencio y veo dentro de mi equipo, y para eso tienes que estar en la concentración. Y si no estás en la concentración, hay un siguiente nivel para impresionar que no puedes alcanzar porque solo puedes hacerlo cuando estás realmente sobre el terreno de juego conmigo. Así que sí, es una oportunidad perdida".
De vuelta en Londres, el Chelsea tiene a varios otros jugadores clave no disponibles. Alonso no cuenta actualmente con Joao Pedro, Reece James, Moises Caicedo, Marco Palestra y Emmanuel Emegha. Las lesiones han perjudicado gravemente a Gittens tras un traspaso de 51,5 millones de libras desde el Borussia Dortmund.
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al Chelsea?
El Chelsea espera ahora con inquietud los resultados de las pruebas médicas de Gittens, mientras Alonso gestiona una creciente crisis de lesiones. El Chelsea afronta un exigente calendario en octubre, que comenzará ante el Bournemouth el 10 de octubre. Después se medirá al Everton el 17 de octubre y al Tottenham el 24 de octubre, antes de un duelo de la Capital One Cup con el Liverpool el 28 de octubre y una complicada visita al Manchester United el 31 de octubre.
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