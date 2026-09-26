Gittens fue titular en el equipo de Lee Carsley el viernes por la noche, cuando se enfrentó a Kazajistán en un partido de clasificación para el Campeonato de Europa de 2027 en Molineux. Sin embargo, el atacante fue sustituido seis minutos antes del descanso durante una dramática victoria por 4-2, y Tyrique George ocupó su lugar.

Según una información de The Sun, Carsley confirmó que Gittens regresaría al Chelsea para someterse a pruebas médicas inmediatas. Carsley declaró: "Jamie recibió un golpe en el tobillo. Nunca asumimos riesgos. Con la edad de estos jugadores, nunca los mantenemos concentrados para ver cómo están. Volverá".