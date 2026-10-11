Rogers ha demostrado ser una amenaza versátil en el último tercio, viendo puerta ante Fulham, Arsenal y Hull City antes de su último gol. Además de sus cuatro tantos, ha repartido cuatro asistencias en solo ocho apariciones, lo que subraya su condición de uno de los fichajes veraniegos más productivos de la Premier League.

Lo que hace aún más notable el impacto de Rogers es la enorme cantidad de fútbol que ha jugado en los últimos doce meses. El atacante fue una pieza clave de la selección de Inglaterra que logró el tercer puesto en el Mundial este verano, lo que se tradujo en un descanso de pretemporada considerablemente más corto. A pesar de esta falta de descanso, no ha mostrado señales de fatiga y ha mantenido un alto nivel de intensidad en cada partido de la Premier League disputado hasta ahora esta temporada.

Las estadísticas muestran que Rogers ha participado en más de 70 partidos con su club y su selección desde el inicio de la pasada temporada, una carga de trabajo que pondría a prueba incluso a los veteranos más curtidos. Sin embargo, su resistencia física se ha convertido en un gran activo para el Chelsea en su intento por escalar posiciones en la tabla. Alonso señaló que la capacidad del jugador para estar disponible para ser convocado semana tras semana es tan importante como su aportación técnica sobre el terreno de juego en los días de partido.