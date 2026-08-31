Xabi Alonso resta importancia a las ALARMANTES estadísticas del Chelsea mientras el conjunto blue firma un insólito mínimo histórico en el thriller ante el Brighton

El Chelsea mantuvo su inicio impecable con Alonso con un frenético triunfo por 4-3 sobre el Brighton. El equipo local se disparó hasta una contundente ventaja de 3-0 en apenas 32 minutos gracias a los goles de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro. Sin embargo, su control del partido se aflojó rápidamente, lo que permitió a los hombres de Fabian Hurzeler encontrar el camino de vuelta al encuentro.

Malick Yalcouye marcó para el Brighton, mientras que un gol en propia puerta de Joao Pedro erosionó aún más la ventaja del Chelsea. Cole Palmer devolvió algo de margen con un tanto tardío, pero el Brighton se negó a rendirse, y Pascal Gross recortó de nuevo en el tiempo añadido para preparar un final de máxima tensión. El Chelsea acabó resistiendo para asegurarse los tres puntos, pero los números subyacentes dibujaron una imagen llamativa de las dificultades del conjunto local.

El Chelsea registró una escasa posesión del 25,6 % y completó solo 146 pases, ambos mínimos históricos del club en un partido de la Premier League desde que comenzaron a recopilarse estos datos en la temporada 2003-04, según Opta. Además, su 67 % de acierto en el pase fue su peor registro en un partido de liga en casa desde febrero de 2004 contra el Charlton.



