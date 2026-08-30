Xabi Alonso ofrece una preocupante actualización sobre la lesión de Moises Caicedo tras la dramática victoria del Chelsea contra el Brighton

Según football.london, Xabi Alonso ha querido aclarar el estado de Moises Caicedo después de que el Chelsea lograra una entretenida victoria por 4-3 ante el Brighton el domingo.

El técnico del Chelsea vio cómo su equipo se colocaba con una ventaja de tres goles gracias a los tantos de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro, antes de que los visitantes protagonizaran una enérgica remontada.

Con el marcador apretándose y el club necesitando estabilidad, Alonso dio entrada a Caicedo en el centro del campo cuando quedaba media hora. Sin embargo, Caicedo duró apenas 13 minutos antes de que el personal médico tuviera que intervenir y ayudarle a salir del terreno de juego.