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Xabi Alonso ofrece una preocupante actualización sobre la lesión de Moises Caicedo tras la dramática victoria del Chelsea contra el Brighton
Caos en Stamford Bridge
Según football.london, Xabi Alonso ha querido aclarar el estado de Moises Caicedo después de que el Chelsea lograra una entretenida victoria por 4-3 ante el Brighton el domingo.
El técnico del Chelsea vio cómo su equipo se colocaba con una ventaja de tres goles gracias a los tantos de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro, antes de que los visitantes protagonizaran una enérgica remontada.
Con el marcador apretándose y el club necesitando estabilidad, Alonso dio entrada a Caicedo en el centro del campo cuando quedaba media hora. Sin embargo, Caicedo duró apenas 13 minutos antes de que el personal médico tuviera que intervenir y ayudarle a salir del terreno de juego.
- AFP
Explican el contratiempo por lesión
Valentin Barco fue llamado de inmediato para sustituir a Caicedo, que se marchó directamente al túnel. La temprana retirada hizo temer un problema serio, pero Alonso explicó rápidamente que Caicedo simplemente había agravado un golpe que ya arrastraba antes del partido. El centrocampista había vuelto a entrenarse en Cobham el viernes, pero finalmente le costó soportar las exigencias físicas de un encuentro intenso. Al abordar la situación, Alonso declaró: "No era más que la última vez. Fue cauto. Sus sensaciones no eran las mejores. No era nada nuevo".
Cole Palmer rescata los puntos
A pesar de la alteración táctica provocada por la sustitución, el Chelsea logró superar los complicados minutos finales del partido. Un torpe gol en propia puerta de Pedro permitió al Brighton volver al encuentro, ejerciendo una enorme presión sobre Emiliano Martinez en su debut bajo palos. Justo cuando los visitantes amenazaban con provocar un bochornoso hundimiento de los locales, Cole Palmer dio un paso al frente para tomar las riendas. Palmer irrumpió directamente por el centro del campo y colocó un brillante disparo con rosca lejos del alcance de Bart Verbruggen para marcar el cuarto gol, asegurando que el cabezazo de Pascal Gross en el tiempo añadido se quedara solo en el tanto de la consolación.
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¿Qué esperar a continuación?
El Chelsea tiene poco tiempo para lamentarse por sus fragilidades defensivas mientras prepara su próximo compromiso de la Premier League. Los servicios médicos evaluarán a Caicedo en los próximos días para determinar su disponibilidad. Mientras tanto, Alonso debe decidir cómo reforzar su zaga mientras espera a que concluya el cierre del mercado de fichajes, con Enzo Fernandez todavía muy vinculado a una salida.
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