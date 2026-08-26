El Manchester City se está preparando para mover ficha por Fernandez pese a no haber cumplido un plazo informal fijado por el Chelsea al principio de este mercado. Fernandez, tasado en 120 millones de libras, ha sido vinculado insistentemente con una salida de Stamford Bridge durante todo el verano.

Sin embargo, Xabi Alonso espera que Fernandez participe en el partido del Chelsea de la Carabao Cup contra el Luton Town el jueves, según The Independent. Fernandez entró desde el banquillo en el debut del Chelsea en la Premier League contra el Fulham el lunes. Al confirmar la situación de Fernandez, Alonso declaró: "Sí, así que esperamos que participe. Ha entrenado, está entrenando muy bien, es un buen profesional y va a participar".