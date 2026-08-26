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Xabi Alonso ofrece una actualización crucial sobre Enzo Fernández mientras el Manchester City prepara una enorme oferta el último día del mercado de fichajes
Planes de la Carabao Cup para Fernandez
El Manchester City se está preparando para mover ficha por Fernandez pese a no haber cumplido un plazo informal fijado por el Chelsea al principio de este mercado. Fernandez, tasado en 120 millones de libras, ha sido vinculado insistentemente con una salida de Stamford Bridge durante todo el verano.
Sin embargo, Xabi Alonso espera que Fernandez participe en el partido del Chelsea de la Carabao Cup contra el Luton Town el jueves, según The Independent. Fernandez entró desde el banquillo en el debut del Chelsea en la Premier League contra el Fulham el lunes. Al confirmar la situación de Fernandez, Alonso declaró: "Sí, así que esperamos que participe. Ha entrenado, está entrenando muy bien, es un buen profesional y va a participar".
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Mantener a los mejores jugadores en el Chelsea
Fernandez recibió una cálida acogida por parte de los aficionados del Chelsea cuando entró en Craven Cottage, después de haber sido abucheado previamente durante un amistoso de pretemporada en Stamford Bridge tras su controvertido papel en la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial.
Al ser preguntado sobre si le gustaría retener a Fernandez, Alonso admitió que el Chelsea debe evaluar la situación con cuidado. Alonso dijo: "Queremos tener el mejor equipo posible. Conocemos sus cualidades. Lo ha demostrado y tenemos que esperar, pero pensaremos en mañana y veremos cómo se desarrollan las cosas". Se espera que el Manchester City presente otra oferta antes de la fecha límite del 1 de septiembre.
Posibles sustitutos en el centro del campo para Fernández
Si Fernández se marcha, el Chelsea se prepara para volver a por Alex Scott, del Bournemouth. El Bournemouth ha frenado hasta ahora cualquier interés, pero existe la creencia de que una oferta superior a 80 millones de libras, y probablemente más cercana a los 90 millones, podría hacer que se lo replanteara. Alonso no quiso pronunciarse sobre si la venta de Fernández dependería de si el Chelsea puede cerrar la llegada de un sustituto.
Alonso dijo: "Siempre se trata de entender el contexto, la situación, los tiempos y las circunstancias, así que no hay una regla definida para todo. Necesitas saber cómo han funcionado las cosas, qué quieres y qué quieres para el futuro, así que no tengo reglas inamovibles. Tenemos que evaluar cada situación".
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¿Qué le espera ahora a Fernández y al Chelsea?
El Chelsea tiene puesta su atención inmediata en el partido del jueves de la Carabao Cup contra el Luton Town, en el que se espera plenamente que Fernandez participe. Después de ese encuentro, Alonso y su plantilla prepararán compromisos cruciales de la Premier League. Mientras tanto, el Manchester City afronta una carrera contrarreloj para formalizar una oferta aceptable por Fernandez antes de que el mercado de fichajes cierre definitivamente la próxima semana.
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