Slot ha desafiado las críticas, pero los abucheos del público son inevitables. Perder el apoyo de la afición, incluso la fiel hinchada del Liverpool, es difícil de recuperar.

Al preguntarle si estos abucheos marcan el principio del fin para cualquier entrenador, Riise añadió: «No es buena señal. Se trata más bien de reacciones negativas a decisiones que toma en los partidos y con las que los aficionados no están de acuerdo.

Por ejemplo, cuando sacó a Rio [Ngumoha] hace unos partidos, la grada protestó, pero luego lo explicó y estoy de acuerdo con Slot: lo hace con tacto.

Él lo sabe y avisó que habría abucheos al sustituir a Rio, quien ya no tenía fuerzas para sprints ni para volver a defensa. Si no hay jugadores que puedan hacer el trabajo, el equipo queda mal. Explicó la decisión y lo entiendo. Yo también me sorprendí porque estaba jugando bien, pero si no tenía fuerzas para seguir, no podía seguir en el campo.

Ahora parece que todo lo que hace Arne se ve con malos ojos, haga lo que haga. Eso es una mala señal para un entrenador, porque normalmente la gente dice: “Es algo bueno, él sabe por qué lo hizo”. Pero ahora es: “No, no deberías hacerlo”.

Tiene por delante una gran tarea para darle la vuelta a la situación en lo que respecta a la confianza de la afición y también de sus propios jugadores. Porque si empiezas a perder el control del vestuario —no digo que lo haya perdido—, pero si empiezas a perder, ahí es cuando se acaba el partido».