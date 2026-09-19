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¿Xabi Alonso, «furioso» con la directiva del Chelsea? Joe Cole afirma que la apuesta táctica en la derrota ante el Brentford fue un mensaje de fichajes «más claro que el agua»
La derrota agrava la crisis del centro del campo del Chelsea
El Chelsea sufrió una dura derrota por 3-0 en casa del Brentford el viernes por la noche, lo que intensificó el escrutinio sobre las limitadas opciones de Xabi Alonso en el centro del campo. El Chelsea se hundió en la segunda parte en el Gtech Community Stadium, manteniendo un pésimo registro de encajar al menos dos goles en todos y cada uno de sus partidos de la Premier League esta temporada.
Con el equipo perdiendo 2-0 en la recta final del encuentro, Alonso hizo un cambio que levantó ampollas en el fútbol inglés. En lugar de recurrir a jugadores veteranos como Romeo Lavia, el técnico español dio entrada al canterano de 16 años Mahdi Nicoll-Jazuli para intentar salvar el partido antes de que Fabio Carvalho marcara en el descuento.
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Alonso envía un mensaje a la directiva
Los analistas interpretaron rápidamente la entrada del adolescente como un desafío directo a la jerarquía del Chelsea. El exextremo de los Blues Cole cree que la decisión fue un movimiento calculado de un entrenador visiblemente frustrado.
«Xabi Alonso está enviando un mensaje a la directiva al decir que no tenemos suficiente, y yo estoy poniendo a un chico de 16 años en el centro del campo cuando estamos persiguiendo el partido fuera de casa contra nuestros rivales», dijo Cole a Premier League Productions. «Para mí, eso estaba clarísimo. Y por la forma en que se fue al final, creo que está furioso por eso».
Las ventas de verano dejan al descubierto una carencia evidente
El corazón del centro del campo del Chelsea quedó completamente desmantelado durante el mercado de fichajes de verano. Figuras clave Enzo Fernandez y Andrey Santos fueron vendidos al Manchester City y al Manchester United, respectivamente, mientras que el fichaje el último día de mercado de Lamine Camara, del Mónaco, se vino abajo en el último momento.
El exdelantero de la Premier League Murray señaló que Alonso se ha visto obligado a utilizar a laterales como Reece James y Malo Gusto en zonas centrales. Contra el Brentford, Jordan Henderson, de 36 años, formó pareja con el fichaje veraniego Valentin Barco.
«Creo que cuando Xabi Alonso saca al joven Mahdi Nicoll-Jazuli, con 16 años, cuando vas perdiendo 2-0, eso es un mensaje a la directiva de que no tienes suficiente en el centro del campo con la salida de Santos y Fernandez en el mercado de fichajes», afirmó Murray.
«Es un gran punto ciego para ellos, en algunas ocasiones han tenido a laterales derechos jugando en el centro del campo, hoy tienen a dos centrocampistas naturales, pero sacar al chico de 16 años fue un gran mensaje».
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Buscando una solución táctica
Alonso afronta una tarea difícil en las próximas semanas mientras intenta recomponer un planteamiento táctico que funcione. Ya ha utilizado tres combinaciones diferentes en el centro del campo en solo cinco partidos de liga, lo que pone de relieve una grave falta de continuidad en sus alineaciones titulares.
Las lesiones no han hecho más que agravar el problema, con el hombre clave Moises Caicedo apartado por una persistente dolencia muscular. Hasta que el internacional ecuatoriano recupere la plena forma, la vulnerabilidad estructural del Chelsea en el centro del campo seguirá siendo una debilidad evidente que los equipos rivales pueden explotar.
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