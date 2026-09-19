El corazón del centro del campo del Chelsea quedó completamente desmantelado durante el mercado de fichajes de verano. Figuras clave Enzo Fernandez y Andrey Santos fueron vendidos al Manchester City y al Manchester United, respectivamente, mientras que el fichaje el último día de mercado de Lamine Camara, del Mónaco, se vino abajo en el último momento.

El exdelantero de la Premier League Murray señaló que Alonso se ha visto obligado a utilizar a laterales como Reece James y Malo Gusto en zonas centrales. Contra el Brentford, Jordan Henderson, de 36 años, formó pareja con el fichaje veraniego Valentin Barco.

«Creo que cuando Xabi Alonso saca al joven Mahdi Nicoll-Jazuli, con 16 años, cuando vas perdiendo 2-0, eso es un mensaje a la directiva de que no tienes suficiente en el centro del campo con la salida de Santos y Fernandez en el mercado de fichajes», afirmó Murray.

«Es un gran punto ciego para ellos, en algunas ocasiones han tenido a laterales derechos jugando en el centro del campo, hoy tienen a dos centrocampistas naturales, pero sacar al chico de 16 años fue un gran mensaje».