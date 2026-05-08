Según «Marca», con información de vestuario, la brecha entre varios jugadores del Real Madrid se debe a la dimisión del exentrenador Xabi Alonso. En octubre, jugadores clave como Vinicius Junior y Fede Valverde expresaron cada vez más su malestar con sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.

Sin embargo, otro grupo apoyaba las medidas de Alonso y su decisión de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para ellos, las quejas de Vinicius eran solo una excusa, pues su estatus había bajado respecto a la era de Carlo Ancelotti.

Aunque seguía siendo clave, fue suplente en 20 de 33 partidos con Alonso y solo completó 90 minutos en nueve ocasiones, asumiendo más el rol de asistente (10 asistencias). Con Arbeloa, en cambio, ha marcado ocho goles más en diez partidos menos y solo ha sido sustituido tres veces en 23 encuentros.

Una de esas sustituciones, considerada humillante por Vinicius, desencadenó el incidente del Clásico a finales de octubre, momento en que, según Marca, la temporada cambió de rumbo. Jugadores como Jude Bellingham o Eduardo Camavinga compartían la idea de que los métodos de Alonso afectaban negativamente al rendimiento del equipo.

La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado al punto de hacerse los dormidos en las reuniones tácticas o hablar durante sus charlas. Eso provocó un profundo enfado entre los defensores del técnico y un arrebato del propio Alonso, que sigue sin club. “No sabía que había venido a una guardería”, habría gritado un atónito Alonso.