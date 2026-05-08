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Jonas Rütten

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Xabi Alonso estaba furioso: la falta de respeto de las estrellas del Real Madrid habría dividido el vestuario

Primera División
Real Madrid
X. Alonso
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
Álvaro Arbeloa
F. Valverde
E. Camavinga
A. Tchouameni
J. Mourinho

El Real Madrid se hunde en el caos antes del Clásico. La temporada acabará sin títulos y, mientras, los compañeros se pelean. Al parecer, la división viene de hace meses.

Antonio Rüdiger contra Álvaro Carreras. Fede Valverde contra Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé contra un segundo entrenador. ¿Y ahora todos contra todos? La división en el Real Madrid es dramática. 

Los medios españoles no dan abasto con sus titulares sensacionalistas. En comparación, el llamado FC Hollywood del Bayern de los 90 parece una fiesta infantil. El punto álgido de las grietas: tras una discusión con Tchouameni, Valverde acabó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico. 

Se asegura que no hubo forcejeo ni golpes; el incidente se redujo a un golpe desafortunado de la cabeza contra la mesa. De todos modos, estas noticias evidencian la falta de calidad en un club tan grande y confirman que algo ha salido muy mal en el Real Madrid.

  • Según «Marca», con información de vestuario, la brecha entre varios jugadores del Real Madrid se debe a la dimisión del exentrenador Xabi Alonso. En octubre, jugadores clave como Vinicius Junior y Fede Valverde expresaron cada vez más su malestar con sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.

    Sin embargo, otro grupo apoyaba las medidas de Alonso y su decisión de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para ellos, las quejas de Vinicius eran solo una excusa, pues su estatus había bajado respecto a la era de Carlo Ancelotti. 

    Aunque seguía siendo clave, fue suplente en 20 de 33 partidos con Alonso y solo completó 90 minutos en nueve ocasiones, asumiendo más el rol de asistente (10 asistencias). Con Arbeloa, en cambio, ha marcado ocho goles más en diez partidos menos y solo ha sido sustituido tres veces en 23 encuentros.

    Una de esas sustituciones, considerada humillante por Vinicius, desencadenó el incidente del Clásico a finales de octubre, momento en que, según Marca, la temporada cambió de rumbo. Jugadores como Jude Bellingham o Eduardo Camavinga compartían la idea de que los métodos de Alonso afectaban negativamente al rendimiento del equipo.

    La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado al punto de hacerse los dormidos en las reuniones tácticas o hablar durante sus charlas. Eso provocó un profundo enfado entre los defensores del técnico y un arrebato del propio Alonso, que sigue sin club. “No sabía que había venido a una guardería”, habría gritado un atónito Alonso.

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    Al parecer, algunas estrellas del Real Madrid le han puesto a Álvaro Arbeloa unos apodos un tanto dudosos.

    Tras perder la Supercopa ante el Barcelona en enero, el Real Madrid destituyó a Alonso, quien promediaba 2,24 puntos por partido y estaba a solo tres puntos del líder en LaLiga. Lo reemplazó Álvaro Arbeloa, entonces técnico del Castilla. 

    Sin embargo, el cambio no surtió efecto: en su debut, los blancos cayeron ante el Albacete, de Segunda, y quedaron eliminados en octavos de Copa. En Champions cayeron en cuartos ante el Bayern, y este domingo, a cuatro jornadas del final, podrían sufrir una humillación en el Clásico: el Barça, once puntos por encima, solo necesita un empate para ser campeón.

    Es un secreto a voces que Arbeloa será destituido al final de la temporada. Según COPE, ha perdido todo el respeto del vestuario: algunos jugadores le llaman «Cono». Un «cono» o «conito». «Mirad a este conito, qué malo es, mirad a este conito, es que no lo pilla», dicen los jugadores en el banquillo a espaldas de Arbeloa. 

  • mourinho(C)Getty Images

    El Real Madrid quiere volver a fichar a José Mourinho como entrenador.

    Tras la dimisión de Alonso y la marcha inminente de Arbeloa, surge la pregunta: ¿quién podrá pacificar y motivar al equipo, marcado por una profunda enemistad y una total falta de respeto?

    Últimamente se menciona una y otra vez a José Mourinho en Madrid. Según The Athletic, su regreso es la opción preferida del presidente Florentino Pérez. También se ha citado a Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart, como posible sucesor de Arbeloa. 

    Según Sky, esta semana se reunió el club con su representante y el técnico de 63 años aceptaría regresar, siempre que se le conceda «control total» y «gran capacidad de decisión en los fichajes».

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