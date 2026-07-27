Xabi Alonso espera más actividad del Chelsea en el mercado de fichajes y revela su plan para los fichajes récord de Morgan Rogers y Cole Palmer

Alonso espera que el club sea muy activo en el mercado hasta el cierre de fichajes y destaca la necesidad de una plantilla con calidad técnica y fortaleza mental para competir al máximo nivel. Según informes, los Blues están a punto de pagar 52 millones de libras por el defensa del Crystal Palace Maxence Lacroix, de 26 años, el fichaje más veterano desde 2022.

Además, la posible llegada de Valentin Barco, del Estrasburgo, muestra que el club sigue reforzando la plantilla. «Queremos un equipo con el equilibrio adecuado entre calidad y mentalidad», afirmó Alonso. «Esos aspectos deben ir de la mano en términos de madurez, pero creo que empezamos la nueva temporada con buena energía. Eso es importante».