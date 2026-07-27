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Xabi Alonso espera más actividad del Chelsea en el mercado de fichajes y revela su plan para los fichajes récord de Morgan Rogers y Cole Palmer
Se prevé más movimiento en el mercado.
Alonso espera que el club sea muy activo en el mercado hasta el cierre de fichajes y destaca la necesidad de una plantilla con calidad técnica y fortaleza mental para competir al máximo nivel. Según informes, los Blues están a punto de pagar 52 millones de libras por el defensa del Crystal Palace Maxence Lacroix, de 26 años, el fichaje más veterano desde 2022.
Además, la posible llegada de Valentin Barco, del Estrasburgo, muestra que el club sigue reforzando la plantilla. «Queremos un equipo con el equilibrio adecuado entre calidad y mentalidad», afirmó Alonso. «Esos aspectos deben ir de la mano en términos de madurez, pero creo que empezamos la nueva temporada con buena energía. Eso es importante».
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Gestión del tamaño de la plantilla y de las salidas
Con una plantilla cercana a los 40 jugadores, las últimas semanas del mercado de fichajes se centrarán en salidas e incorporaciones. Alonso sabe que hay que reducir el plantel para mantener la armonía y que cada jugador tenga un rol claro. Cuerpo técnico y área de fichajes colaboran para lograr una plantilla más reducida y competitiva.
Alonso lo resume: «Seguirán movimientos; debemos ser flexibles y rápidos. Tenemos un plan claro que probablemente cambiará antes del cierre del mercado».
Planes para la colaboración entre Rogers y Palmer
La principal duda sobre el mercado de fichajes de verano del Chelsea es cómo integrará Alonso a Rogers en el once inicial junto a Palmer. Aunque ambos jugadores comparten estilo, el técnico ha descartado un posible conflicto posicional.
«Tengo un plan. Creo que pueden entenderse muy bien. Si encontramos el equilibrio y los colocamos en las posiciones adecuadas, seremos más competitivos con y sin balón», afirmó Alonso.
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Las expectativas del entrenador respecto a Rogers
Rogers fichó por los Blues la semana pasada por 117 millones de libras, lo que le convierte en el jugador británico más caro de la historia. A pesar de la presión que conlleva un precio tan elevado, Alonso confía en que el centrocampista de 24 años se integrará a la perfección en la plantilla.
«En esa posición necesitábamos un jugador importante y no había muchas opciones mejores que Morgan Rogers», afirmó Alonso. «Se necesitan jugadores que puedan tener un impacto casi inmediato y estoy seguro de que Morgan no necesitará mucho tiempo para adaptarse al club, al sistema y a sus compañeros. Esa era la idea, fichar a un jugador de primer nivel, y Morgan es uno de ellos».
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