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Xabi Alonso ensalza un «día importante» mientras Clearlake Capital toma el control total del Chelsea tras la salida de Todd Boehly
Una nueva era en Stamford Bridge
El Chelsea ha entrado oficialmente en un nuevo capítulo de su historia moderna tras conocerse la noticia de que Clearlake Capital ha asumido el control total del club. Todd Boehly y Mark Walter, que cada uno poseía una participación del 12,83 %, han completado la venta de sus acciones a la firma de capital riesgo. Este movimiento consolida el poder bajo Behdad Eghbali y Jose E. Feliciano, con Clearlake ampliando su anterior mayoría del 61,5 % hasta una posición dominante.
Al atender a los medios antes del próximo partido del Chelsea contra el Brentford el viernes, Alonso no tardó en reconocer la magnitud del cambio estructural. «Creo que es un día importante para el club cuando hay un cambio importante en la estructura del club, una nueva propiedad», declaró Alonso en una rueda de prensa el jueves.
- AFP
Alonso da las gracias a los propietarios salientes
A pesar de la naturaleza a menudo turbulenta de la era Boehly, que comenzó con una adquisición récord de 2.500 millones de £ en 2022, Alonso se mostró respetuoso con la base sentada por los inversores estadounidenses salientes. El extécnico del Bayer Leverkusen señaló que, aunque no estaba presente al inicio de su etapa, entendía el esfuerzo necesario para estabilizar el club tras las sanciones impuestas al anterior propietario, Roman Abramovich.
Alonso expresó públicamente su agradecimiento por el trabajo realizado entre bastidores y declaró: "Gracias a los anteriores propietarios por lo que han hecho. Yo no estaba aquí, pero sé que desempeñaron un papel importante. Y ahora que Behdad [Eghbali] está asumiendo más control, o casi el control total, creo que es bueno que esté claro quién es el principal".
Trabajando con Behdad Eghbali
Una pieza central del optimismo de Alonso es su relación personal con Eghbali, que se ha convertido en una figura cada vez más influyente en la base de entrenamiento de Cobham del club. El técnico reveló que Eghbali fue el principal impulsor de su decisión de unirse al club londinense, al viajar a España para presentarle la visión a largo plazo.
«Tengo una muy buena relación con Behdad; fue él quien vino a Madrid para explicarme el proyecto y convencerme, y estamos trabajando bien juntos», explicó Alonso. «Como he mencionado, esta es la primera fase que hemos completado en el proyecto de la plantilla. Es bueno y ahora seguimos adelante juntos».
- Getty Images Sport
Últimas noticias sobre lesiones antes del partido contra el Brentford
Al margen del drama en los despachos, Alonso ofreció una actualización algo críptica sobre el estado físico de Joao Pedro. El delantero ha sido una pieza fundamental en el gran inicio de Alonso en su primera temporada, con tres goles y tres asistencias en los cuatro primeros partidos del Chelsea en la Premier League. Sin embargo, su reciente baja de la convocatoria de Brasil por unas molestias ha despertado el temor sobre su disponibilidad.
«En cuanto a las lesiones y en cuanto a la plantilla, mañana tenemos la última sesión de entrenamiento, así que no descartamos a nadie para el viernes. Prefiero ser cauto y esperaremos hasta mañana para tomar la decisión final sobre cada jugador», dijo.
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