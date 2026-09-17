Xabi Alonso ensalza un «día importante» mientras Clearlake Capital toma el control total del Chelsea tras la salida de Todd Boehly

El Chelsea ha entrado oficialmente en un nuevo capítulo de su historia moderna tras conocerse la noticia de que Clearlake Capital ha asumido el control total del club. Todd Boehly y Mark Walter, que cada uno poseía una participación del 12,83 %, han completado la venta de sus acciones a la firma de capital riesgo. Este movimiento consolida el poder bajo Behdad Eghbali y Jose E. Feliciano, con Clearlake ampliando su anterior mayoría del 61,5 % hasta una posición dominante.

Al atender a los medios antes del próximo partido del Chelsea contra el Brentford el viernes, Alonso no tardó en reconocer la magnitud del cambio estructural. «Creo que es un día importante para el club cuando hay un cambio importante en la estructura del club, una nueva propiedad», declaró Alonso en una rueda de prensa el jueves.