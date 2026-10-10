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Xabi Alonso elogia la mentalidad de élite de Jordan Henderson y expone la visión del Chelsea para el veterano centrocampista
Alonso elogia la ética de trabajo «de élite» de Henderson
Alonso ha dedicado grandes elogios a Henderson, ensalzando la «gran personalidad» del veterano centrocampista y su dedicación de élite tras su largamente esperado debut con el Chelsea. En lugar de descansar durante el posterior parón del calendario, Henderson ha seguido trabajando duro sobre el terreno de entrenamiento. Alonso reveló que el centrocampista rechazó activamente más tiempo libre, decidido a adaptarse a sus nuevos compañeros y ponerse al día con el exigente sistema táctico del español.
En declaraciones a los medios antes del partido contra el Bournemouth, Alonso expresó su satisfacción con la ética de trabajo del veterano y su deseo de contribuir de inmediato. «No quería muchos días libres», reveló el español. «Para él era importante tener la sensación de volver a estar sobre el césped después de perderse la pretemporada, perderse los primeros partidos, y sentir cómo estaba su brazo y tener esa confianza».
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Intensidad por encima de la precisión
A pesar de la falta de ritmo de competición, la resistencia de Henderson destacó. Completó todo el partido contra el Brentford, un hito que su entrenador cree que será el catalizador de su carrera en el Chelsea. El técnico del Chelsea destacó la importancia de que Henderson sumara esos primeros minutos completos, especialmente manteniendo un ritmo y una intensidad tan exigentes durante todo el encuentro.
«Era importante desbloquear esos primeros minutos sobre el campo. Que estuviera jugando a ese ritmo, con esa intensidad durante 90 minutos, fue bueno, y creo que ahora irá a mejor», explicó Alonso.
El impacto crucial del veterano dentro y fuera del campo
Alonso sigue confiando en que la influencia de Henderson sobre el terreno de juego aumentará a medida que se acostumbre más a las exigencias tácticas del equipo. Más allá del encaje táctico, el entrenador subrayó el papel esencial del carácter dentro de la plantilla y elogió la fuerte personalidad de Henderson y su amplia experiencia en la liga. Con más tiempo juntos, Henderson se está integrando con éxito en el grupo y está construyendo una buena conexión con sus compañeros.
«Necesitamos a los jugadores adecuados en términos de calidad, en términos de personalidad, y Hendo tiene una gran personalidad, una gran experiencia en la liga. Ahora que hemos tenido más tiempo con él, puede conectar muy bien con los jugadores», añadió el entrenador.
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Un fichaje valioso para el Chelsea
Tras completar a principios de verano su fichaje por el Chelsea como agente libre, después de una impresionante campaña 2025-26 en la que disputó 34 partidos con el Brentford, el internacional inglés Henderson aporta una enorme experiencia a Stamford Bridge. Su ilustre carrera abarca cientos de partidos nacionales disputados tanto en Inglaterra como en el extranjero, lo que le consolida como un competidor contrastado al más alto nivel.
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