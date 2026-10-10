Xabi Alonso elogia la mentalidad de élite de Jordan Henderson y expone la visión del Chelsea para el veterano centrocampista

Alonso ha dedicado grandes elogios a Henderson, ensalzando la «gran personalidad» del veterano centrocampista y su dedicación de élite tras su largamente esperado debut con el Chelsea. En lugar de descansar durante el posterior parón del calendario, Henderson ha seguido trabajando duro sobre el terreno de entrenamiento. Alonso reveló que el centrocampista rechazó activamente más tiempo libre, decidido a adaptarse a sus nuevos compañeros y ponerse al día con el exigente sistema táctico del español.

En declaraciones a los medios antes del partido contra el Bournemouth, Alonso expresó su satisfacción con la ética de trabajo del veterano y su deseo de contribuir de inmediato. «No quería muchos días libres», reveló el español. «Para él era importante tener la sensación de volver a estar sobre el césped después de perderse la pretemporada, perderse los primeros partidos, y sentir cómo estaba su brazo y tener esa confianza».