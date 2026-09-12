Xabi Alonso elogia la «conexión» entre Cole Palmer y Morgan Rogers mientras el técnico del Chelsea aborda la polémica por un premio al Jugador del Partido «amañado»

La química entre Palmer y Rogers quedó plenamente demostrada durante el duelo de la Carabao Cup de entresemana, en el que ambos jugadores salieron desde el banquillo para remontar un 2-0 en contra. Aunque Rogers dio una clase magistral de creatividad, fue Palmer quien fue nombrado mejor jugador del partido, lo que dio pie a un intercambio juguetón entre los dos amigos delante de las cámaras.

Alonso, hablando antes del encuentro de la Premier League entre el Chelsea y el Hull City, expresó su satisfacción por el espíritu competitivo dentro de la plantilla. «Para mí, está bien que ambos sientan que tienen derecho a este premio», comentó el español. «Seguro que los dos están disfrutando jugando con el equipo, jugando el uno con el otro.

«Disfrutan cuando el otro hace cosas buenas para el equipo, y esperábamos eso, pero estamos muy contentos de que esté ocurriendo y de que, tan pronto, tengamos ahí una buena asociación.

«Además, con Joao [Pedro] conectando con ellos, es una fortaleza que tenemos».



