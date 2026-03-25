Xabi Alonso, «dispuesto» a asumir las riendas del Liverpool si despiden a Arne Slot

Los informes sugieren que, aunque Alonso está «dispuesto» a aceptar una oferta concreta del Liverpool, ha impuesto condiciones estrictas en lo que respecta a su influencia en el fichaje de jugadores y la planificación de la plantilla. Esta postura firme se debe a su difícil etapa en el Madrid, donde, según se informa, sintió que sus preferencias específicas para la plantilla fueron ignoradas antes de su llegada. El agente de Alonso, Iñaki Ibáñez, ha confirmado que hay ofertas concretas sobre la mesa para el español, que ganó 18 títulos importantes durante su carrera como jugador. Se dice que Alonso teme repetir los costosos errores cometidos en España, donde se hizo cargo de una plantilla que no se ajustaba a sus convicciones tácticas, lo que acabó provocando su destitución a mediados de enero.