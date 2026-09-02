¡Xabi Alonso dice NO! El técnico del Chelsea bloquea la salida a préstamo el último día de mercado de una estrella de 21 millones de libras, ya que planea un papel en el primer equipo para Emmanuel Emegha

En un movimiento que deja clara su intención para la rotación ofensiva de esta temporada, el entrenador del Chelsea ha intervenido para impedir que Emegha salga de Stamford Bridge. Según Voetbal International, el delantero de 23 años, que se incorporó a los Blues en una operación de 21 millones de libras el verano pasado, fue objeto de una intensa especulación a medida que se acercaba el cierre del mercado, con varios clubes de todo el continente pendientes de su disponibilidad para una cesión.

Sin embargo, Alonso ha considerado que cualquier salida del internacional neerlandés está «fuera de toda posibilidad», ya que busca reforzar sus opciones en el último tercio del campo tras un verano de importantes cambios en la delantera de la plantilla.

La decisión de mantener a Emegha en el oeste de Londres llega en un momento en el que el Chelsea ha remodelado agresivamente su ataque. El club hizo limpieza en la delantera durante el actual mercado, dando luz verde a las ventas de alto perfil de Liam Delap y Nicolas Jackson. Ambos ficharon por el Nottingham Forest y el Aston Villa, respectivamente, en operaciones que sumaron un total de 115 millones de libras, dejando a Alonso con un grupo de opciones ofensivas más reducido y depurado.