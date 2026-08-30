Alonso ha salido a aclarar el estado de Moises Caicedo después de que el Chelsea lograra una entretenida victoria por 4-3 ante el Brighton el domingo, según football.london. El entrenador del Chelsea vio cómo su equipo se colocaba con una ventaja de tres goles gracias a los tantos de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro, antes de que los visitantes protagonizaran una enérgica remontada.

Con el marcador ajustándose y el club necesitando estabilidad, Alonso dio entrada a Caicedo en el centro del campo cuando quedaba media hora. Sin embargo, Caicedo apenas duró 13 minutos antes de que el personal médico se viera obligado a intervenir y ayudarle a salir del terreno de juego.