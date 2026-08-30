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Xabi Alonso da una preocupante actualización sobre la lesión de Moises Caicedo tras la dramática victoria del Chelsea contra el Brighton
Caos en Stamford Bridge
Alonso ha salido a aclarar el estado de Moises Caicedo después de que el Chelsea lograra una entretenida victoria por 4-3 ante el Brighton el domingo, según football.london. El entrenador del Chelsea vio cómo su equipo se colocaba con una ventaja de tres goles gracias a los tantos de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro, antes de que los visitantes protagonizaran una enérgica remontada.
Con el marcador ajustándose y el club necesitando estabilidad, Alonso dio entrada a Caicedo en el centro del campo cuando quedaba media hora. Sin embargo, Caicedo apenas duró 13 minutos antes de que el personal médico se viera obligado a intervenir y ayudarle a salir del terreno de juego.
- AFP
Explicado el contratiempo por lesión
Valentin Barco fue llamado de inmediato para sustituir a Caicedo, que se marchó directamente al túnel. La temprana sustitución desató el miedo a un problema grave, pero Alonso reveló enseguida que Caicedo simplemente había agravado un golpe que ya arrastraba antes del partido. El centrocampista había regresado a los entrenamientos en Cobham el viernes, pero finalmente tuvo dificultades para soportar las exigencias físicas de un encuentro intenso. Al abordar la situación, Alonso declaró: "No fue más que la última vez. Fue cauteloso. Sus sensaciones no eran las mejores. No era nada nuevo."
Cole Palmer rescata los puntos
A pesar del desajuste táctico provocado por la sustitución, el Chelsea logró superar los complicados minutos finales del partido. Un torpe gol en propia puerta de Pedro permitió al Brighton volver a meterse en el encuentro, colocando una enorme presión sobre Emiliano Martinez en su debut bajo palos. Justo cuando los visitantes amenazaban con una vergonzosa debacle para los locales, Cole Palmer dio un paso al frente para tomar el asunto en sus propias manos. Palmer irrumpió directamente por el centro del campo y colocó un brillante disparo con rosca lejos del alcance de Bart Verbruggen para marcar el cuarto gol, asegurando que el cabezazo de Pascal Gross en el tiempo de descuento quedara solo como un tanto para maquillar el resultado.
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¿Qué esperar a continuación?
El Chelsea tiene poco tiempo para darle vueltas a sus fragilidades defensivas mientras prepara su próximo compromiso de la Premier League. Los servicios médicos evaluarán a Caicedo en los próximos días para determinar su disponibilidad. Mientras tanto, Alonso debe decidir cómo reforzar su defensa mientras espera a que concluya el cierre del mercado de fichajes, con Enzo Fernandez todavía fuertemente vinculado con una salida.
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