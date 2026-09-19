Xabi Alonso critica la actuación del Chelsea mientras Jordan Henderson sufre en su debut en la derrota ante el Brentford

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, no se mordió la lengua después de ver cómo su equipo sufría una dura derrota por 3-0 en el derbi ante el Brentford en el Gtech Community Stadium. Pese a controlar algunos tramos iniciales, el Chelsea se vino abajo por completo en la segunda parte, cuando Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fabio Carvalho vieron puerta.

El resultado condenó al Chelsea a su segunda derrota en la Premier League de la temporada.

Alonso admitió que sus jugadores no lograron mantener el nivel competitivo necesario para conseguir resultados en la máxima categoría.