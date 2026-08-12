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¡Xabi Alonso consigue a su hombre! El Chelsea confirma su SÉPTIMO fichaje del verano con la llegada de Pep Chavarria procedente del Rayo Vallecano
Alonso consigue a su principal objetivo defensivo
Alonso ha reforzado con éxito sus opciones defensivas con la incorporación de Chavarria, que se une al Chelsea en una operación valorada en aproximadamente 16,3 millones de libras. El español llega al oeste de Londres tras una campaña sobresaliente en LaLiga, donde desempeñó un papel fundamental para que el Rayo Vallecano alcanzara la final de la Conference League de la UEFA y asegurara la octava plaza. El movimiento representa un importante salto adelante para el defensa, que ha experimentado un ascenso meteórico desde que dejó la segunda división española.
- DeFodi Images
Chavarria reacciona a su fichaje por el Chelsea
En declaraciones a la web oficial del club, Chavarria expresó su satisfacción por el traspaso y declaró: "Estoy muy ilusionado por empezar. Esto es un sueño para mí, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo.
"Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a lograr éxitos. Hay mucha gente que me ha ayudado a llegar a este momento y tengo que dar las gracias a mi familia. Siempre me han apoyado y hoy esto solo es posible gracias a ellos".
Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, Alonso está trabajando con rapidez para integrar a Chavarria en los ejercicios tácticos de la plantilla. La fiabilidad del defensa es un gran punto a favor, después de haber disputado 44 partidos en todas las competiciones con el Rayo la pasada temporada. La dirección del Chelsea confía en que las cualidades físicas y la inteligencia táctica del español le permitan adaptarse sin problemas al ritmo del fútbol inglés.
Cambio táctico en el Chelsea
El fichaje de Chavarria pone de relieve una clara evolución en la estrategia de contratación del Chelsea bajo la dirección de Alonso. Mientras que el grupo propietario BlueCo se había centrado anteriormente en gran medida en fichar a jóvenes promesas con potencial a largo plazo, la última ventana ha mostrado un giro hacia profesionales consolidados tras las llegadas del veterano de la Premier League Danny Welbeck y Jordan Henderson.
Se espera que el lateral izquierdo de 28 años aporte una feroz competencia a Jorrel Hato en el carril izquierdo, cubriendo el vacío dejado por la marcha de Cucurella al Real Madrid. Según se informa, Alonso valora mucho la versatilidad de Chavarria, ya que el defensa se siente igual de cómodo tanto en una línea de cuatro habitual como como carrilero con proyección ofensiva.
- AFP
La puerta giratoria de Stamford Bridge sigue girando
La llegada de Chavarria eleva a siete el total de fichajes veraniegos del Chelsea, prolongando un periodo de actividad sin precedentes en el mercado de traspasos. El club ya ha gastado con fuerza para hacerse con los servicios de Morgan Rogers en una operación récord para un jugador británico, junto a otras incorporaciones destacadas como Maxence Lacroix, Marco Palestra y Valentin Barco.
Sin embargo, la llegada de nuevo talento ha obligado a una importante operación salida para gestionar el tamaño de la plantilla y la masa salarial. Más allá de la marcha de Cucurella, el Chelsea ha dado luz verde a varias salidas, incluida la venta definitiva del canterano Trevoh Chalobah al conjunto italiano Como. Otros jugadores con menos protagonismo, como Andrey Santos y Tyrique George, también han salido, mientras que Alejandro Garnacho se ha marchado al Aston Villa de forma temporal.
La atención se centra ahora en la recta final de la pretemporada, en la que el Chelsea buscará ganar impulso tras una serie de resultados dispares, incluido un vibrante empate 3-3 con el Johor Darul Ta'zim. A medida que el club se acerca al final de su campaña de incorporaciones, la presión recaerá sobre Alonso para integrar estos siete fichajes en un bloque cohesionado.
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