¡Xabi Alonso consigue a su hombre! El Chelsea confirma su SÉPTIMO fichaje del verano con la llegada de Pep Chavarria procedente del Rayo Vallecano

En declaraciones a la web oficial del club, Chavarria expresó su satisfacción por el traspaso y declaró: "Estoy muy ilusionado por empezar. Esto es un sueño para mí, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo.

"Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a lograr éxitos. Hay mucha gente que me ha ayudado a llegar a este momento y tengo que dar las gracias a mi familia. Siempre me han apoyado y hoy esto solo es posible gracias a ellos".

Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, Alonso está trabajando con rapidez para integrar a Chavarria en los ejercicios tácticos de la plantilla. La fiabilidad del defensa es un gran punto a favor, después de haber disputado 44 partidos en todas las competiciones con el Rayo la pasada temporada. La dirección del Chelsea confía en que las cualidades físicas y la inteligencia táctica del español le permitan adaptarse sin problemas al ritmo del fútbol inglés.