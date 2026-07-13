Xabi Alonso confirma su interés por Alejandro Garnacho, mientras el Chelsea se prepara para vender al extremo un año después de ficharlo del Manchester United

Alonso ha insinuado que la etapa de Garnacho en el Chelsea ha terminado tras una temporada decepcionante. El nuevo entrenador evitó confirmar su continuidad y reveló que las conversaciones con la directiva sobre su traspaso están avanzadas.

Al confirmar el interés de otros clubes, especialmente de la Roma de la Serie A, Alonso se mostró enigmático pero sincero: «Hemos hablado con los directores deportivos y hay interés de otros equipos. Veamos cómo evoluciona, pero ojalá termine de la mejor manera para todos», declaró a los periodistas, según recoge The Telegraph.



