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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

Xabi Alonso confirma su interés por Alejandro Garnacho, mientras el Chelsea se prepara para vender al extremo un año después de ficharlo del Manchester United

Fichajes
A. Garnacho
X. Alonso
Chelsea
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La turbulenta etapa de Alejandro Garnacho en Stamford Bridge parece terminar pronto tras las declaraciones del nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso. El internacional argentino llegó hace un año con grandes expectativas, pero ahora podría abandonar el club mientras este reestructura su plantilla.

  • Alonso abre la puerta a la salida de Garnacho

    Alonso ha insinuado que la etapa de Garnacho en el Chelsea ha terminado tras una temporada decepcionante. El nuevo entrenador evitó confirmar su continuidad y reveló que las conversaciones con la directiva sobre su traspaso están avanzadas.

    Al confirmar el interés de otros clubes, especialmente de la Roma de la Serie A, Alonso se mostró enigmático pero sincero: «Hemos hablado con los directores deportivos y hay interés de otros equipos. Veamos cómo evoluciona, pero ojalá termine de la mejor manera para todos», declaró a los periodistas, según recoge The Telegraph.


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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un primer año complicado en el oeste de Londres

    La llegada de Garnacho procedente del United el pasado agosto por 40 millones de libras se consideró un gran fichaje para el Chelsea, pero la incorporación no ha cuajado. El jugador, de 22 años, tuvo dificultades para mantener la regularidad a lo largo de la temporada 2025-26, en la que solo logró marcar un gol en la Premier League, mientras los Blues caían hasta el décimo puesto. Su bajo rendimiento en el club le costó, en última instancia, un puesto en la convocatoria de Argentina para el Mundial.

    Además, la ausencia de ingresos europeos agrava la situación financiera del club. El United percibirá un 10 % de cualquier futura venta, aspecto que complicará las negociaciones. Para compensar las fuertes pérdidas, la nueva directiva de Cobham debe reducir la plantilla y recuperar dinero.

  • El Chelsea insiste en una venta definitiva

    A pesar de su difícil etapa en Inglaterra, Garnacho sigue despertando interés en Italia: Nápoles, Juventus y AC Milan lo siguen de cerca, mientras que la Roma quiere ficharlo cedido.

    El Chelsea, no obstante, lo tiene claro: no aceptará cesiones y solo negociará una venta definitiva para recuperar la inversión.

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  • Xabi alonsoGetty Images

    Construyendo una nueva era en Stamford Bridge

    A pesar de las inminentes salidas, Alonso se centra en un cambio cultural total en el club. Tras firmar un contrato de cuatro años, el español debe devolver al Chelsea a la Liga de Campeones y recuperar el nivel de un eterno aspirante a títulos. Ya advierte que el trabajo duro empieza ahora para borrar los recuerdos de la desastrosa temporada 2025-26.

    «Partimos de cero», explicó el entrenador. «Volver a Europa es el objetivo. Para lograrlo debemos hacer muchas cosas bien: definir cómo queremos jugar, cómo queremos vernos y cómo afrontar cada partido. Ese es mi trabajo. Queremos estar ahí; el tiempo lo dirá. Somos ambiciosos y debemos mostrar esa energía, esa ambición y esas ganas de alcanzar el éxito».

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