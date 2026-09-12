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Xabi Alonso asegura que Joao Pedro está al nivel de Erling Haaland mientras el entrenador del Chelsea compara al delantero con Karim Benzema
Un comienzo de campaña récord
El reconocimiento a la mejora de Pedro se oficializó el viernes, cuando fue nombrado Jugador del Mes de agosto. Supone un hito importante para el delantero, que se impuso a la dura competencia de su propio compañero Cole Palmer para hacerse con el galardón. Sus aportaciones esta temporada han sido fundamentales para el buen arranque del Chelsea. El atacante firmó dos goles y dos asistencias en sus tres primeros partidos, mostrando una pegada letal que quizá había faltado en años anteriores.
Tras comprometer recientemente su futuro a largo plazo con el club con un contrato hasta 2034, existe una clara sensación de que el brasileño es la piedra angular del nuevo proyecto en Cobham. El sistema táctico de Alonso, que exige movilidad y una toma de decisiones de alto nivel en la línea ofensiva, parece adaptarse perfectamente al amplio repertorio de Pedro y a su presencia física.
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Alonso sitúa al delantero del Chelsea en la categoría de clase mundial
Alonso no se ha mordido la lengua en su valoración de Pedro y ha sugerido que el internacional brasileño se sienta ahora en la misma mesa que Haaland. Tras un sensacional inicio de temporada, a Alonso le preguntaron si su jugador estrella podía compararse realmente con el noruego, que se aseguró la Bota de Oro la pasada campaña con 27 goles.
«Yo diría que sí. Si cuentas cuántos grandes delanteros tenemos en la Premier League, estoy seguro de que Joao [Pedro] está ahí, Haaland seguro que está ahí. Así que lo valoraría de esa manera», explicó Alonso.
Las comparaciones con Karim Benzema y la flexibilidad táctica
Mientras que a Haaland se le suele considerar un depredador del área especializado, Alonso cree que Pedro ofrece un perfil más diverso y traza paralelismos con su excompañero en el Real Madrid y ganador del Balón de Oro Karim Benzema. Señaló que la capacidad de Pedro para influir en el juego en múltiples zonas, tras haber jugado como centrocampista, mediapunta y extremo, le convierte en una pesadilla para las líneas defensivas modernas.
"En muchas cosas me recuerda a Benzema, porque es bueno en el área, es bueno fuera del área, es bueno cayendo a su lado izquierdo, es bueno de cabeza, es muy completo, es inteligente", añadió Alonso. "Así que sí, todavía es joven, todavía hay cosas por desarrollar, pero tiene muchísimas cualidades absolutamente sobresalientes".
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Superar el dolor de Brasil y mirar hacia adelante
A pesar de su estelar rendimiento a nivel nacional, Joao Pedro sufrió un importante revés el pasado verano, cuando fue una sorprendente ausencia en la convocatoria de Brasil para el Mundial. Sin embargo, el delantero ha utilizado esa decepción como combustible y se ha ganado el regreso para la ventana internacional de septiembre contra Nueva Zelanda e India. Alonso reveló que no necesitó dar ninguna motivación extra a su delantero, ya que el fuego ya ardía dentro del propio jugador.
«Tenía motivación suficiente. Ya tenía bastante dentro de sí, así que no necesité entrar ahí. Fue doloroso para él, pero eso ya es pasado. Ahora estamos centrados en lo que está haciendo bien y en lo que puede hacer mejor», insistió el técnico del Chelsea. «Ha estado sobresaliente. No solo en términos futbolísticos, sino también en su personalidad, su madurez y su deseo. Tiene un objetivo muy claro esta temporada, que es hacer una gran campaña y marcar muchos goles».
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