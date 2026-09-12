El reconocimiento a la mejora de Pedro se oficializó el viernes, cuando fue nombrado Jugador del Mes de agosto. Supone un hito importante para el delantero, que se impuso a la dura competencia de su propio compañero Cole Palmer para hacerse con el galardón. Sus aportaciones esta temporada han sido fundamentales para el buen arranque del Chelsea. El atacante firmó dos goles y dos asistencias en sus tres primeros partidos, mostrando una pegada letal que quizá había faltado en años anteriores.

Tras comprometer recientemente su futuro a largo plazo con el club con un contrato hasta 2034, existe una clara sensación de que el brasileño es la piedra angular del nuevo proyecto en Cobham. El sistema táctico de Alonso, que exige movilidad y una toma de decisiones de alto nivel en la línea ofensiva, parece adaptarse perfectamente al amplio repertorio de Pedro y a su presencia física.