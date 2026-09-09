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¡Xabi Alonso aparta a una estrella del Chelsea! El técnico confirma su veto del primer equipo en una decisión de selección implacable antes del choque ante el Leeds
Páez, apartado en Stamford Bridge
El Chelsea se enfrenta al Leeds United en la Carabao Cup este miércoles por la noche, con el objetivo de rehacerse de la derrota por 2-1 del domingo ante el Arsenal en la Premier League. Aunque el partido copero de entre semana ofrece una oportunidad ideal para hacer rotaciones en la plantilla, la joven estrella Kendry Paez no participará. Alonso le ha cerrado firmemente la puerta al jugador de 19 años tras el regreso del internacional ecuatoriano de su cesión en River Plate el mes pasado.
A pesar de que BlueCo intentó asegurar una cesión en Inglaterra para el centrocampista de 17,3 millones de libras antes de la fecha límite del 1 de septiembre, no se materializó ningún acuerdo. Paez, que se incorporó oficialmente al Chelsea el verano pasado tras un preacuerdo alcanzado en 2023, pasó la temporada pasada en el Estrasburgo, pero todavía está esperando para hacer su debut oficial con el club londinense.
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Alonso cierra la puerta al prodigio ecuatoriano
En declaraciones a los medios el martes, el técnico de 44 años no se mordió la lengua al abordar el futuro inmediato de Paez en el oeste de Londres. «No, no. No entra en los planes», afirmó Alonso con contundencia. «En este momento, no forma parte de la plantilla del primer equipo».
En marcado contraste, Alonso se mostró deseoso de elogiar a otro extremo adolescente. El delantero brasileño Estevao ha visto reducidos sus minutos con el nuevo régimen en comparación con las etapas de los exentrenadores Enzo Maresca y Liam Rosenior, lo que ha desatado especulaciones sobre una salida en enero. Sin embargo, el español rechazó con firmeza esas afirmaciones.
«No, Este está listo; está entrenando bien», explicó Alonso. «Tuvo un impacto muy bueno [contra el Arsenal]; tiene una gran oportunidad. Así que está plenamente implicado y muestra una muy buena actitud cada día».
La historia de dos jóvenes prodigios
Mientras Paez se encuentra completamente apartado, Estevao está ganándose activamente la confianza del nuevo entrenador. El jugador de 19 años fue titular en la anterior ronda de la Carabao Cup, en la victoria por 2-0 sobre el Luton Town, y tuvo unos minutos al final contra el Arsenal en el Emirates. Alonso quiere premiar esa implicación e integrarlo aún más en el proyecto.
«Los jugadores que tienen el deseo y el hambre de demostrar y de mostrar cada día que están preparados para el reto, eso es lo que queremos crear aquí dentro», añadió Alonso. «Y Este forma parte de ello. Así que ha tenido una muy buena actitud, una muy buena mentalidad para preparar cada partido y para estar listo para el equipo».
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Momento decisivo en la Carabao Cup
El Chelsea recibirá al Leeds con el objetivo de asegurar su pase en la copa y dar continuidad a un inicio liguero que le dejó victorias tempranas ante Fulham y Brighton. Estevao está bien posicionado para actuar en la banda derecha, ya sea desde el primer minuto o como revulsivo.
Mientras tanto, el panorama inmediato es desolador para Paez. Con el mercado de fichajes inglés ya cerrado por completo, Paez debe esperar en el banquillo hasta enero o asegurarse una salida temporal a una liga cuyo plazo aún no haya vencido, con los mercados de Brasil, México y Grecia como sus únicas vías de escape viables en estos momentos.
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