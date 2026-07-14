AFP
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Xabi Alonso admite que su decisión de fichar por el Chelsea en lugar del Liverpool «tuvo que ver con el momento»
Una cuestión de timing para Alonso
El nuevo entrenador del Chelsea ha explicado que fichó por el equipo londinense en vez de por el de Merseyside por cuestión de circunstancias. A pesar de sus vínculos con el Liverpool, con el que ganó la Liga de Campeones en 2005, el técnico de 44 años insistió en que la oportunidad en Stamford Bridge llegó en el momento adecuado para su carrera.
«Es cuestión de timing», declaró Alonso a BBC Sport en su primer día en el estadio. «Hoy estoy aquí, en Stamford Bridge, hablando con vosotros. Tengo ganas de afrontar este gran reto y triunfar en uno de los clubes más grandes».
No hubo contacto con los Reds antes de su fichaje, pese a que el Liverpool destituyó a Arne Slot tras una segunda temporada complicada.
- Getty/GOAL
La autoridad directiva en Stamford Bridge
A diferencia de sus predecesores Enzo Maresca y Liam Rosenior, nombrados entrenadores, a Alonso se le ha dado el título de director técnico. Aunque seguirá trabajando con los directores deportivos en los fichajes, el cambio de título refleja una nueva jerarquía.
Alonso se muestra cómodo con esta estructura colaborativa y ha declarado: «Me gusta que trabajemos juntos y que todos seamos responsables de las decisiones. El objetivo está claro y estamos seguros de estar haciendo lo correcto».
Añadió: «El potencial está ahí. Tenemos una base sólida y un buen equipo, solo debemos reforzarlo y tomar las decisiones correctas. Nos sentimos en sintonía con los directores deportivos. El objetivo es tener un plantel competitivo, y estamos en ese proceso».
Afrontar el reto de la Premier League
Alonso asume el escrutinio del banquillo del Chelsea, donde es el sexto técnico en cuatro años. Exentrenador de Real Madrid y Bayer Leverkusen, reconoce que la Premier ha evolucionado desde su etapa como jugador.
«La Premier League es, en estos momentos, la liga más competitiva del mundo», añadió. «Es todo un reto venir aquí, volver a esta liga, en mi carrera como entrenador, pero es un reto que estoy deseando aceptar para mejorar y aprender juntos. Queremos generar emoción, crear ese vínculo con la afición, ganar partidos y tener éxito».
- Getty Images Sport
Cómo sacar partido al talento de Cole Palmer
Tras acabar décimo en la Premier League y quedarse fuera de Europa, Alonso afronta la reconstrucción del Chelsea. Elogió a Cole Palmer, que llegó a la pretemporada con ganas de demostrar su valía.
«Llevamos juntos unos días y ha llegado con una mentalidad y un espíritu positivos. Quiere disfrutar jugando al fútbol», señaló Alonso. «Es un jugador especial, de otra categoría y con una calidad diferente, y si le ayudamos construyendo un equipo a su alrededor que permita que su talento brille, estaremos más cerca del éxito. Estoy seguro de ello».
Además, reiteró su deseo de que Enzo Fernández se quede en el club pese a los rumores sobre su futuro.
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