Tras quedar séptimos en su regreso a la Championship, en el Racecourse Ground prima la ambición. El entrenador Phil Parkinson trabaja con el equipo de fichajes para reforzar la plantilla y recortar los dos puntos que faltaron para entrar en el grupo de ascenso. Este verano se priorizarán laterales, pieza clave en su esquema táctico.

Además, buscan un centrocampista, un delantero y un portero para competir con los descendidos de la Premier League y sus millonarios pagos de paracaídas. Con el respaldo económico de Reynolds y Mac, el club puede aspirar a fichajes de alto nivel habituales en la categoría.