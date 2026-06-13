Getty Images Sport
Traducido por
Wrexham quiere reforzar cuatro posiciones tras la inyección de fondos de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, lo que podría marcar otra ventana de fichajes récord
Parkinson señala cuatro áreas clave que requieren mejora.
Tras quedar séptimos en su regreso a la Championship, en el Racecourse Ground prima la ambición. El entrenador Phil Parkinson trabaja con el equipo de fichajes para reforzar la plantilla y recortar los dos puntos que faltaron para entrar en el grupo de ascenso. Este verano se priorizarán laterales, pieza clave en su esquema táctico.
Además, buscan un centrocampista, un delantero y un portero para competir con los descendidos de la Premier League y sus millonarios pagos de paracaídas. Con el respaldo económico de Reynolds y Mac, el club puede aspirar a fichajes de alto nivel habituales en la categoría.
- Getty Images Sport
Salir al mundo con una misión de ojeo para el Mundial
El Wrexham aprovechará el Mundial 2026 para reforzar su scouting internacional. Ya tiene a los internacionales Dom Hyam (Escocia) y Liberato Cacace (Nueva Zelanda), pero Parkinson quiere más fichajes de élite. El técnico confirmó que la red de ojeadores del club estará activa en Estados Unidos, México y Canadá durante el torneo.
«Tenemos varios jugadores en la mira que participarán en el Mundial», afirmó Parkinson a The Leader. «Se trata de seguirlos mientras están allí, en Estados Unidos. El año pasado incursionamos en el mercado extranjero con Libby Cacace y siempre buscamos futbolistas que creamos que pueden mejorar lo que ya tenemos, sin importar su país».
Equilibrar el talento internacional con la garra de la Championship
A pesar del atractivo de las estrellas internacionales, Parkinson muestra cautela ante su adaptación al fútbol inglés. El salto de las ligas extranjeras al exigente ritmo de la Championship es un factor que el entrenador del Wrexham valora con cuidado. Explicó su filosofía sobre estos fichajes de alto perfil: «Se trata de comparar las ligas en las que han jugado y el nivel de esas competiciones con la Championship. Nunca se descarta nada».
La próxima temporada será muy competitiva, con tres descendidos de la Premier, y el club busca fichajes que garanticen un cuarto ascenso en cinco años, consolidando así la era Hollywood como una de las más exitosas del fútbol británico.
- Getty Images Sport
La clase de Cacace y el esfuerzo físico
La anterior incursión del Wrexham en el mercado internacional con Cacace sirve de modelo y advertencia. Fichado del Empoli de la Serie A, el defensa tuvo dificultades físicas y solo jugó 13 partidos en una temporada marcada por las lesiones. Cacace ha resaltado la diferencia entre el carácter táctico del fútbol italiano y la alta intensidad de la Championship.
«Aquí el fútbol es implacable», declaró Cacace en el podcast The Unused Subs. «Es casi como un partido de baloncesto: de un área a otra, sobre todo en mi posición. Es enorme la exigencia física. Creo que esa es una de las razones de mi temporada. Es implacable y de gran calidad. Esa es la mayor diferencia: en Italia el fútbol es táctica, como ajedrez; aquí es velocidad y físico, gana el equipo más en forma».