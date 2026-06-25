Wrexham burla a Southampton por el «Spygate» tras el calendario de la Championship 2026-27

La temporada 2025-26 de la Championship se centró en los titulares sobre las operaciones encubiertas del Southampton. Tras quedar cuartos con Tonda Eckert y vencer al Middlesbrough en las semifinales de los play-offs, los Saints fueron eliminados por obtener información privilegiada. Al anunciarse los partidos de la campaña 2026-27, el equipo de comunicación del Wrexham aprovechó para burlarse.

Con el duelo fijado para septiembre, el club galés publicó su calendario y añadió un pie de foto elocuente: «Nos lleva hasta el parón internacional», con emojis de lupa y espía. La referencia al escándalo se hizo viral de inmediato.