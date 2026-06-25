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Wrexham burla a Southampton por el «Spygate» tras el calendario de la Championship 2026-27
Los Red Dragons arrasan en las redes sociales
La temporada 2025-26 de la Championship se centró en los titulares sobre las operaciones encubiertas del Southampton. Tras quedar cuartos con Tonda Eckert y vencer al Middlesbrough en las semifinales de los play-offs, los Saints fueron eliminados por obtener información privilegiada. Al anunciarse los partidos de la campaña 2026-27, el equipo de comunicación del Wrexham aprovechó para burlarse.
Con el duelo fijado para septiembre, el club galés publicó su calendario y añadió un pie de foto elocuente: «Nos lleva hasta el parón internacional», con emojis de lupa y espía. La referencia al escándalo se hizo viral de inmediato.
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Detalles ocultos en el gráfico
Las bromas del Wrexham no se limitaron a un emoji. Dos días antes del partido contra el Southampton, el club anotó en el calendario: «Revisen el campo de entrenamiento», recordando la paranoia que rodea ahora a los rivales de los Saints.
Además, retocaron el escudo del Southampton para incluir la silueta de un hombre tras un árbol, recordando cuando el becario William Salt fue descubierto grabando un entrenamiento del Middlesbrough en el caso «Spygate».
Las repercusiones del escándalo
Las consecuencias para el Southampton van más allá de las burlas en redes. Sustituidos por el Middlesbrough en la final de los play-offs, los Saints además afrontarán una deducción de cuatro puntos en la temporada 2026-27 de la Championship, lo que les hará empezar con desventaja su nuevo intento de ascenso a la Premier League.
El club recurrió las sanciones, pero sus apelaciones fueron desestimadas. Un panel independiente confirmó las penalizaciones originales y le informó de que no existen más recursos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
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El Southampton responde a la apelación desestimada
Tras confirmarse las sanciones, el Southampton emitió un comunicado en el que se compromete a «corregir la situación» cuanto antes. «Reconocemos la gravedad del asunto y el escrutinio al que hemos estado sometidos, pero el club siempre ha considerado desproporcionada la sanción deportiva original, una opinión compartida por muchos en la comunidad futbolística», indicó el texto.
«El Southampton FC tiene una historia de la que se enorgullece y unos cimientos sólidos, pero ahora debe reconstruir la confianza. Esa labor comienza ya. El club analizará los hechos que llevaron a esta situación, aprenderá de ellos y tomará las medidas necesarias para avanzar con responsabilidad. Responderá con humildad, responsabilidad y determinación para poner las cosas en su sitio».