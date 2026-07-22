Wolverhampton: estalla el caso Arokodare: el delantero se niega a entrenar y a fichar por el Trabzonspor, solo quiere ir a la Fiorentina

El Wolverhampton busca una salida que satisfaga a todos. Hoy, Trabzonspor y Fiorentina son las opciones más firmes. El club viola presentó dos ofertas por el delantero de 2000, ambas de unos 20 millones de euros, rechazadas por el club inglés, que prefiere la propuesta turca. Sin embargo, el jugador no está conforme con esapropuesta y, por eso, se ha negado a entrenar el lunes. Además, la Fiorentina ya no puede fichar más extracomunitarios, pues ha ocupado sus dos plazas con el defensa brasileño Viery (ex Grêmio) y el centrocampista Christ Inao Oulai (ex Trabzonspor).