Wojciech Szczesny rechaza una oferta de fichaje de un rival de La Liga y renueva su compromiso con el Barcelona

Szczesny cumplirá el año que le resta de contrato con el Barcelona, lo que pone fin a los rumores sobre su salida este verano. Según Mundo Deportivo, el portero polaco recibió una oferta de un equipo de La Liga que le garantizaba la titularidad por dos temporadas.

Sin embargo, el guardameta de 36 años ha rechazado la propuesta de un equipo no revelado para seguir en el Barça, aunque eso implique ser suplente si llega Alex Remiro de la Real Sociedad.