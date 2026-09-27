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Willy Sagnol, destituido con crudeza por Georgia tras la sorprendente derrota en la Nations League ante Irlanda del Norte
Sagnol paga el precio por el tropiezo en la Nations League
La Federación Georgiana de Fútbol (GFF) confirmó el sábado que Sagnol ha sido relevado de sus funciones como seleccionador absoluto masculino. El despido llega como consecuencia directa de una frustrante derrota por 0-1 en casa ante Irlanda del Norte en su partido inaugural de la Nations League. El resultado fue especialmente doloroso por la forma en que se produjo la derrota, ya que Georgia no supo capitalizar su dominio en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis.
El partido quedó marcado por dos momentos clave protagonizados por las mayores estrellas del país. El delantero del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia falló un penalti ante Pierce Charles al principio del encuentro, un error que acabó siendo costoso cuando Shea Charles marcó un agónico gol de la victoria para los visitantes en el noveno minuto del tiempo añadido de la segunda parte. Este lapsus de concentración en el tramo final fue la gota que colmó el vaso para la cúpula de la federación, que se movió con rapidez para rescindir el contrato de Sagnol menos de 24 horas después del pitido final.
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El fin de una era histórica para el fútbol georgiano
El francés deja su cargo tras haber cambiado de manera fundamental la trayectoria del fútbol georgiano desde su nombramiento en febrero de 2021. Durante su etapa, Sagnol dirigió 57 partidos y fue el arquitecto del mayor logro deportivo del país: la clasificación para su primer gran torneo de la historia. Bajo su dirección, Georgia no solo participó en la Eurocopa 2024, sino que brilló, al derrotar de forma memorable a Portugal para alcanzar los octavos de final antes de caer finalmente ante España, a la postre campeona.
A pesar de lo repentino del despido, la GFF expresó su agradecimiento por la contribución del exdefensa del Bayern de Múnich al combinado nacional. En un comunicado oficial, la federación destacó el recorrido emocional que había compartido con el entrenador. «Gracias, Willy Sagnol, por cada minuto pasado con la selección de Georgia y por las emociones que compartimos juntos en este camino histórico», añadió la federación.
Svanadze da un paso al frente para liderar un proyecto a largo plazo
La federación no ha buscado muy lejos a un sustituto y ha ascendido de inmediato al candidato interno Ramaz Svanadze al puesto principal. Svanadze llega al cargo con un currículum impresionante dentro de la estructura de la selección nacional. El técnico, de 45 años, estaba anteriormente al frente de la selección sub-21 de Georgia, con la que alcanzó la fase final del Campeonato de Europa en dos ocasiones. Su conocimiento de la emergente cantera de talento en Georgia se considera un gran activo mientras el equipo busca afrontar lo que queda de la Nations League y prepararse para el próximo ciclo de clasificación para la Copa del Mundo.
Svanadze ha recibido un contrato importante que refleja la fe de la federación en su visión táctica. "La selección nacional de fútbol de Georgia será entrenada por el especialista georgiano Ramaz Svanadze hasta finales de 2028", afirmó la federación del país.
Mientras Svanadze se prepara para dar el salto, deja una vacante en el área de formación que también requiere atención inmediata. La federación ha confirmado que Giorgi Adamia, que ejercía como asistente de Svanadze, se hará cargo del equipo sub-21 para sus últimos tres partidos de clasificación.
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