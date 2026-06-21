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William Saliba «ya se ha olvidado» de la derrota del Arsenal en la final de la Liga de Campeones, mientras sus compañeros de la selección francesa se «burlan» del defensa
Con la mira puesta en un regreso más contundente con el Arsenal
Las heridas de Budapest aún están frescas para muchos seguidores del Arsenal, pero Saliba ya mira al futuro. Los Gunners cayeron 4-3 en los penaltis ante el PSG y vieron esfumarse su primer título europeo. El defensa de 25 años confía en que el equipo de Mikel Arteta convierta esta experiencia en motivación para la temporada 2026-27: «Ya lo he olvidado; espero que volvamos más fuertes el año que viene», declaró a los periodistas.
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Cháchara con el grupo de parisinos
Mientras Saliba intenta olvidar el resultado, sus compañeros de la selección francesa se encargan de que siga siendo tema de conversación. Los Bleus cuentan con cinco jugadores del PSG que ganaron esa noche, y el defensa del Arsenal admite que el ambiente en la mesa es animado, aunque las bromas son siempre amistosas.
El central lo toma con calma y prefiere centrarse en ganar títulos con la selección. «Con los cinco parisinos hablamos del partido y nos reímos en la mesa; todo es en broma», reconoció el exjugador del Marsella.
Superando la decepción de Budapest
Las burlas de los campeones de Europa no le han desanimado: la selección francesa, unida, se prepara para su segundo partido de grupo. El central afirmó que el poco tiempo entre sus compromisos de club y de selección le ayudó a superar la decepción de perder la final de la Liga de Campeones en penaltis. Saliba reconoció que apenas tuvo margen para lamentarse.
«Fue un poco más fácil, dado que tuvimos que centrarnos rápidamente en el Mundial, que venía justo después», afirmó. «Aunque los primeros tres o cuatro días fueron difíciles».
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La Copa del Mundo es la prioridad
Tras la temporada de clubes, la prioridad de Saliba es ayudar a la selección de Didier Deschamps a superar el Grupo I. Francia, favorita para el partido del 22 de junio, se apoyará en la fortaleza mental del defensa para avanzar en el torneo. Actualmente es segunda, a tres puntos de Noruega. Si Francia vence a Irak y Noruega también gana, los Bleus asegurarán su pase a las eliminatorias.