William Saliba «ya se ha olvidado» de la derrota del Arsenal en la final de la Liga de Campeones, mientras sus compañeros de la selección francesa se «burlan» del defensa

Mientras Saliba intenta olvidar el resultado, sus compañeros de la selección francesa se encargan de que siga siendo tema de conversación. Los Bleus cuentan con cinco jugadores del PSG que ganaron esa noche, y el defensa del Arsenal admite que el ambiente en la mesa es animado, aunque las bromas son siempre amistosas.

El central lo toma con calma y prefiere centrarse en ganar títulos con la selección. «Con los cinco parisinos hablamos del partido y nos reímos en la mesa; todo es en broma», reconoció el exjugador del Marsella.