William Gallas insta al Chelsea a descartar a Cesc Fábregas y contratar a un entrenador «duro» de La Liga para «ganar títulos muy pronto» tras el despido de Liam Rosenior

Gallas cree que su exequipo necesita un ganador nato que cambie la cultura del vestuario, no otro entrenador en ciernes. Las recientes actuaciones del plantel, dice, exigen un técnico dispuesto a ser inflexible con sus jugadores.

Sobre por qué ve a Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, como el candidato ideal para devolver los títulos al oeste de Londres, Gallas declaró a Boyle Sports: «Todo depende de lo que se busque. A largo plazo se podría fichar a Cesc Fábregas, que le va bien con su club y, al ser joven, puede conectar con la plantilla. A largo plazo puede devolver al Chelsea a las posiciones que todos esperan.

Pero si buscan éxito inmediato, necesitan a alguien con experiencia que los guíe, como Diego Simeone, capaz de ganar títulos rápido. Los jugadores del Chelsea quizá también lo necesiten, porque debemos ver más guerreros y soldados en el equipo tras lo mostrado. Hace falta un entrenador más duro con los jugadores».