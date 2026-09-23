El Chelsea inició su campaña en la fase de liga de la Liga de Campeones femenina con una ajustada victoria por 1-0 ante un combativo Austria Wien en Plough Lane. Kaptein fue la autora del gol del triunfo bajo los focos en Wimbledon. La jugadora de 21 años sacó un disparo sublime en el minuto 11 desde la frontal del área que golpeó en la parte inferior del larguero y acabó en la red.

La entrenadora Sonia Bompastor introdujo tres cambios respecto a la victoria del fin de semana sobre el Birmingham, dando entrada a la portera Livia Peng junto a Katie McCabe y Melvine Malard. Aunque la actuación estuvo lejos de ser cómoda, el Chelsea mostró una gran resistencia para asegurarse los tres puntos.