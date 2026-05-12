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Wesley Sneijder prevé que el Arsenal sufrirá la misma suerte que el Inter al enfrentarse al PSG en la final de la Liga de Campeones
Enfrentamiento en Budapest
El Arsenal se ha clasificado para su primera final de la Liga de Campeones desde 2006 tras una reñida victoria en semifinales contra el Atlético de Madrid. Los de Mikel Arteta aspiran al doblete, pues también lideran la Premier, pero el 30 de mayo les aguarda un difícil reto contra el PSG en la final de la Champions. El conjunto de Luis Enrique llegó a ella tras ganar 6-5 al Bayern y muestra un fútbol ofensivo y sólido que le convierte en favorito.
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Sneijder advierte del poderío del PSG
Sneijder, excentrocampista del Inter y de Holanda, reconoció en una entrevista con Hard Rock Bet la calidad de los centrales del Arsenal, pero alertó de un posible desequilibrio en las bandas. «Si tuviera que elegir un ganador, diría el PSG. El Arsenal no encaja goles con facilidad y tiene dos centrales excelentes.
No creo que sus laterales sean los mejores de la Champions, y ahí es donde el PSG, sobre todo por la izquierda, puede hacer daño. Todos los que amamos al Arsenal esperamos que Justin Timber se recupere para la final; si no, lo tendrán muy difícil. Aun así, el Arsenal sabe cómo reforzar la defensa con Declan Rice retrasándose para ayudar en la zaga».
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Previsión de una repetición de lo ocurrido en 2025
Al recordar la goleada 5-0 del PSG al Inter del año pasado, Sneijder pronosticó una final impredecible: «Será un partido interesante. Podría parecerse a la final del Inter de Milán; quizá acabe 5-0. Antes pensaba que el PSG tenía ventaja, pero el Inter tiene una defensa sólida y contraataca bien.
Quizá haya sorpresa y gane el Inter 1-0, pero podría ser una noche muy dura para ellos, y siento lo mismo ahora con el Arsenal: un 1-0 a favor sería feo, en el buen sentido, pues frenar al PSG es una hazaña enorme.
Si el Arsenal lo logra y gana 1-0, habrá hecho un gran trabajo, pero veo muy difícil que no encaje ningún gol. Así que podría acabar 3-0 o 4-0 para el PSG, o 1-0 para el Arsenal».
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En busca de la historia europea
El PSG, vigente campeón, busca ser el segundo equipo de la era de la Liga de Campeones que retiene el título, tras el triplete del Real Madrid entre 2016 y 2018. Para el Arsenal, la final es la ocasión de convertirse en el club número 25 en ganar el trofeo y en el segundo campeón debutante consecutivo, tras el triunfo del PSG en 2025.