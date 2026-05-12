Sneijder defendió a Mbappé pese a las peticiones de algunos aficionados madridistas para que se marche.

«Probablemente algunos ni siquiera saben lo que están firmando. Pero al final, él también fue muy importante para el equipo. Marcó muchos goles y hubo un periodo en el que fue el pilar del Real Madrid cuando hubo lesiones y problemas con Vinicius Junior; por ejemplo, él siempre estuvo ahí», afirmó Sneijder.

Sin embargo, criticó su actitud: «Se fue de vacaciones en vez de quedarse con el equipo. Eso no está bien, sobre todo si el Barcelona puede ser campeón en el Clásico. Eso duele a la afición. Hay que estar con el equipo», afirmó con dureza.



