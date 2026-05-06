Getty/GOAL
Traducido por
Wesley Sneijder afirma que la UEFA debería haber CANCELADO el partido decisivo de la Liga de Campeones del Arsenal contra el Atlético de Madrid antes del descanso y sostiene que los Gunners «no cuentan con ningún jugador de primer nivel»
Sneijder pide la intervención de la UEFA
En una dura crítica de la semifinal, el excentrocampista de Real Madrid e Inter bromeó: la UEFA debería haber parado el partido antes del descanso. Bukayo Saka marcó el gol de la victoria, pero Sneijder consideró que el nivel estaba muy por debajo de lo esperado en esta fase europea.
En Ziggo Sport, el franco holandés sentenció: «Tras 35 minutos, la UEFA debía parar el partido y anunciar una final Bayern-PSG. El Atlético se replegó, el Arsenal controló el balón y se veía venir».
- Getty Images Sport
No hay «grandes estrellas» en el Emirates
Sneijder criticó el partido y sugirió que la plantilla de Mikel Arteta no tiene grandes estrellas. El holandés reconoció el mérito del técnico por llevar a los Gunners a la final con una victoria 1-0, pero afirmó que el equipo carece de talentos de talla mundial comparado con los grandes clubes europeos del pasado.
«Volví a fijarme en los jugadores y Arteta ya se merece una estatua», añadió Sneijder. «Simplemente no tiene ningún jugador de primer nivel, y con la plantilla actual se las arregla para hacer retroceder al Atlético, lo cual es impresionante». Estos comentarios llegan pese a que el Arsenal se mantiene invicto en la competición y solo ha encajado seis goles en 14 partidos, demostrando una sólida defensa que lo llevó hasta Budapest.
Simeone se niega a poner excusas
Mientras Sneijder cuestionaba la calidad del partido, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, asumió con humildad la eliminación. A pesar de un posible penalti no pitado, el argentino evitó excusas y destacó la fortaleza del líder de la Premier League.
«Si nos hemos quedado fuera, es porque nuestro rival merecía pasar. Fueron letales en la primera parte y se ganaron su pase. Pero lo que siento es tranquilidad, paz. El equipo lo dio todo», dijo Simeone. «Vinimos a competir contra un equipo increíblemente potente y, con nuestras propias armas, luchamos con todas nuestras fuerzas. Estoy agradecido a nuestra afición y a nuestros jugadores, y estoy orgulloso de estar donde estoy. Dije durante la pretemporada en el estadio que íbamos a competir, y lo hicimos. Por desgracia, no ganamos nada, eso es cierto, pero llegamos a lugares a los que no es fácil llegar».
- (C)Getty Images
La mirada puesta en la final de Budapest
Los Gunners viajarán a Budapest para medirse con el ganador de PSG o Bayern. El equipo francés lidera 5-4 tras un caótico duelo de ida que, para Sneijder, superó en nivel al visto en Londres. Arteta, ajeno a rumores, prepara al Arsenal para un duelo histórico: a 90 minutos de su primera Copa de Europa.