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Wesley Fofana exige estabilidad en el Chelsea mientras el club se prepara para una nueva era con Xabi Alonso
Fofana exige estabilidad en el Chelsea
El Chelsea se prepara para iniciar una nueva campaña bajo las órdenes de Alonso, que se convierte en el noveno entrenador del club desde que el consorcio BlueCo asumió la propiedad en 2022. El central Fofana ha subrayado la necesidad vital de estabilidad tras la continua agitación en Stamford Bridge, tanto en el banquillo como por un gasto en la plantilla que supera los 1.000 millones de libras. Antonio Conte sigue siendo el último entrenador que completó dos temporadas enteras en el club, entre 2016 y 2018.
Un defensa pide calma
Fofana, que dejó atrás graves contratiempos por lesión para disputar 38 partidos la temporada pasada, reveló que la cúpula del club comparte una perspectiva similar sobre la dirección futura del Chelsea. En declaraciones a BBC Sport, Fofana subrayó la necesidad de un entorno más estable dentro de la plantilla: "Creo que todo el mundo sabe que necesitamos estabilidad. Hablamos la temporada pasada con los directores y dijeron lo mismo. Piensan igual que los jugadores. Necesitamos estabilidad".
Aumenta la competencia por un puesto
La actividad de Chelsea en el mercado de fichajes ha seguido siendo incesante, con la incorporación de 10 nuevos fichajes este verano, incluidos jugadores con experiencia como Jordan Henderson y Danny Welbeck, junto a llegadas de mucho dinero como Morgan Rogers y Maxence Lacroix. A pesar de las informaciones que apuntan a un grupo fijo de alrededor de nueve o 10 jugadores "intocables", como Cole Palmer y Reece James, Fofana es muy consciente de la intensa competencia por un puesto en el once inicial.
Al referirse a su propia situación, Fofana añadió: "Tenemos muchos, creo que hay nueve o 10 [intocables]. Todo el mundo tiene que estar bien, entrenar bien y después el entrenador toma la decisión. Es así para todos.
"Quizá algunos se vayan y otros vuelvan a llegar. En mi caso, se trata de entrenar bien, intentar estar en forma, y luego ya veremos qué hace el entrenador. Si el club me dice que ya no me necesita, es así. Por supuesto, estaría triste, pero esto es fútbol. No puedes decir: 'Tengo mi sitio y seguro que voy a jugar'".
- Getty Images
Alonso se enfrenta a un examen temprano
El Chelsea cerrará su calendario de pretemporada contra la Real Sociedad el sábado antes de recibir al rival local Fulham en su estreno en la Premier League el 24 de agosto. Alonso está sometido a una presión inmediata para identificar su mejor sistema e integrar a una gran cantidad de incorporaciones veraniegas en medio de la creciente expectación en Stamford Bridge. Los resultados del inicio de temporada servirán como una referencia crucial para comprobar si esta nueva etapa bajo el técnico español puede por fin ofrecer una consistencia sostenida.
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