Wayne Rooney y Gary Neville chocan por la controvertida tarjeta roja de Phil Foden en el derbi de Mánchester

A pesar de la conducta violenta mostrada por Foden, Wayne Rooney cree firmemente que el castigo fue demasiado duro. El exdelantero del Manchester United consideró que su antiguo club se benefició de una decisión blanda por parte de los árbitros.

Al dar su opinión en la BBC, Rooney declaró: "Eso no puede ser tarjeta roja. Fue más un manotazo o un gesto que una patada". El videoarbitraje revisó el altercado, pero finalmente confirmó la decisión tomada sobre el terreno de juego, lo que significó que Foden se convirtió en apenas el segundo jugador del Manchester City en la historia de la Premier League en recibir una tarjeta roja en un derbi, y el primero desde Bernardo Corradi en 2006.