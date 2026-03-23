Wayne Rooney sugiere que Thomas Tuchel está intentando «separar» a Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham debido a un problema de «grupos», mientras él mismo se ve afectado por su exclusión de la selección inglesa

En el programa «The Wayne Rooney Show», el segundo máximo goleador de todos los tiempos de la selección inglesa hizo una crítica mordaz a la decisión de dejar fuera de los planes de Tuchel a la estrella del Madrid. Rooney destacó que el perfil técnico único del defensa debería haberle convertido en una apuesta segura para la convocatoria ampliada, y afirmó: «La gran sorpresa fue, sin duda, Trent. Me parece increíble que no esté en una convocatoria de 35 jugadores. Por la forma en que habló Tuchel, no parecía que hubiera vuelta atrás para Trent. Debería estar en esa convocatoria, por su habilidad, por su calidad. Lo he dicho muchas veces y estoy seguro de que él mismo diría que no es el mejor defensa, pero lo que tiene con el balón es algo que ningún otro jugador inglés tiene. Ha estado jugando últimamente y lo ha hecho muy bien. Yo mismo he sido culpable de juzgarme; no sabes lo difícil que fue ir allí y adaptarse, ha sufrido lesiones. Pero ha encadenado una racha de partidos y no hay duda de su habilidad; con el balón es tan bueno como cualquiera que hayamos visto en la Premier League».