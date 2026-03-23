AFP
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Wayne Rooney sugiere que Thomas Tuchel está intentando «separar» a Trent Alexander-Arnold y Jude Bellingham debido a un problema de «grupos», mientras él mismo se ve afectado por su exclusión de la selección inglesa
Tuchel hace caso omiso de la estrella del Madrid
La convocatoria de Tuchel para los últimos partidos de preparación de Inglaterra antes del Mundial ha causado revuelo en la concentración, sobre todo por la ausencia de Trent. A pesar de que el defensa mantiene un buen nivel en España, el jugador de 27 años sigue estancado en solo 34 partidos internacionales, una cifra sorprendentemente baja para un jugador de su calibre. Tras haber tenido dificultades para afianzarse como titular con Gareth Southgate, sus perspectivas bajo el nuevo régimen parecen cada vez más sombrías. La decisión resulta especialmente llamativa dada la ampliación de la última convocatoria de Inglaterra, lo que sugiere que el exjugador del Liverpool no entra, ni de lejos, en los planes del seleccionador alemán para el torneo de Norteamérica.
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Rooney, «desconcertado» por su exclusión
En el programa «The Wayne Rooney Show», el segundo máximo goleador de todos los tiempos de la selección inglesa hizo una crítica mordaz a la decisión de dejar fuera de los planes de Tuchel a la estrella del Madrid. Rooney destacó que el perfil técnico único del defensa debería haberle convertido en una apuesta segura para la convocatoria ampliada, y afirmó: «La gran sorpresa fue, sin duda, Trent. Me parece increíble que no esté en una convocatoria de 35 jugadores. Por la forma en que habló Tuchel, no parecía que hubiera vuelta atrás para Trent. Debería estar en esa convocatoria, por su habilidad, por su calidad. Lo he dicho muchas veces y estoy seguro de que él mismo diría que no es el mejor defensa, pero lo que tiene con el balón es algo que ningún otro jugador inglés tiene. Ha estado jugando últimamente y lo ha hecho muy bien. Yo mismo he sido culpable de juzgarme; no sabes lo difícil que fue ir allí y adaptarse, ha sufrido lesiones. Pero ha encadenado una racha de partidos y no hay duda de su habilidad; con el balón es tan bueno como cualquiera que hayamos visto en la Premier League».
¿Lo han descartado para acabar con el «grupo» de Bellingham?
La sugerencia de que existe un «grupo cerrado» dentro de la concentración añade una nueva y compleja dimensión a los preparativos de Inglaterra, sobre todo teniendo en cuenta los supuestos roces entre Bellingham y Tuchel. Rooney ha insinuado que la estrecha relación de Alexander-Arnold con el centrocampista del Madrid podría ser un factor importante detrás de su exclusión, y que el entrenador podría estar enviando un mensaje sobre la cultura del equipo. «Hay quien argumenta que debería ser titular, así que el hecho de que no esté en la convocatoria da la sensación de que hay algo más», explicó Rooney. «Sé que es buen amigo de Jude y parece que ha habido algunos problemas con él, así que quizá el entrenador sienta que hay un grupo cerrado y esté intentando romperlo. No sé cuáles son los motivos».
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El futuro internacional en peligro
Trent se enfrenta a un largo periodo de ausencia que podría poner fin a su carrera internacional, ya que Tuchel tiene contrato para dirigir al equipo hasta la Eurocopa de 2028. Al final del próximo ciclo de la Eurocopa, el defensa se acercará a los 30 años, y su ausencia en los amistosos contra Uruguay y Japón sugiere que no forma parte del núcleo del equipo para el Mundial. Inglaterra debe demostrar que puede prosperar sin su chispa creativa, y el jugador debe ganarse la confianza de un seleccionador que parece decidido a llevar al equipo por un camino diferente.
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